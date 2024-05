Es ist nicht alles Lasagna, Baby! Willkommen im ESC-Liveticker

Das Warten hat ein Ende: Heute geht es los mit dem ersten Halbfinale in Malmö. Wir begleiten das Musikspektakel im Liveticker. Für euch und mit euch. Be here, be dear!

Von den fünfzehn Ländern, die heute auf der Bühne ihr Bestes geben, werden es zehn ins Finale schaffen. Los geht es um 21 Uhr. Damit es mehr Spass macht, zählen wir auf eure Inputs: Eure emotionalen und hochqualifizierten Kommentare, Fotos von euch, euren Haustieren und euren Zimmerpflanzen beim Mitfiebern und Mitsingen sind herzlichst willkommen.

Schicke uns deinen Input Wir sind ready! von Anna Böhler Nur das SRF scheint noch nicht ganz parat zu sein. Worum geht es genau in der Sendung, die sie gerade zeigen? Guten Abend, good evening, bonsoir, buona sera, und buna saira! von Simone M. Da sind wir wieder und wünschen uns gegenseitig alle eine wundervolle, glitzrige, absurde, einander umarmende, miss- und guttönende Zeit! Und denkt immer daran: Wir lieben euch genau so sehr wie ihr euch selbst, mindestens! Lieber User Calvin, von Simone M. wir machen uns ein ganz klein wenig Sorgen, ob du und deine Haustiere bereits jetzt mit dem guten alten Trinkspiel (ein Shot, wenn sich Fire auf Desire reimt, wenn Feuer auf der Bühne aufflammt, wenn eine Windmaschine windet, wenn ...) begonnen hast. Falls ja: Prosit! Ansonsten: Good to have you here! 20:14 Uhr: von Calvin&Ueli Elisabeth sollt es heissen

Eins ist aber nonbinär und heisst Stefan

Und einer ist SteppHahn, Transhahn.

Der mit dem weissen Köpfchen

🐥🐥🐥🐥🐥 Calvin is in da house! Willkommen! von Calvin&Ueli Ich weiss nicht

Aber kann irgendwer da draussen meine Haustiere toppen. Alle mit Erstnamen Elisab

ESC 2024: Sie kämpfen im 1. Halbfinale 1 / 17 ESC 2024: Sie kämpfen im 1. Halbfinale Silia Kapsis aus Zypern eröffnet das erste Halbfinale am 7. Mai mit «Liar». quelle: keystone / martin meissner

Die Startreihenfolge:

Zypern: Silia Kapsis – «Liar»

Serbien: Teya Dora – «Ramonda»

Litauen: Silvester Belt – «Luktelk»

Irland: Bambie Thug – «Doomsday Blue»

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»

Polen: Luna – «The Tower»

Kroatien: Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim»

Island: Hera Björk – «Scared of Heights»

Slowenien: Raiven – «Veronika»

Finnland: Windows95man – «No Rules»

Moldau: Natalia Barbu – «In The Middle»

Aserbaidschan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov – «Özünlə Apar»

Australien: Electric Fields – «One Milkali (One Blood)»

Portugal: Iolanda – «Grito»

Luxemburg: Tali – «Fighter»

Und wir sehen uns wieder: Am 9. Mai zum zweiten Halbfinale mit Nemo und am 11. zum Finale – ebenfalls mit Nemo. Spätestens um 21 Uhr im Liveticker.