ESC: Nemo versteigert sein Kostum von Basel

Last year&#039;s winner Nemo from Switzerland performs during the dress rehearsal for the Grand Final of the 69th Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, Friday, May 16 2025. (AP Photo/Martin ...
Nemo während seines Auftritts in Basel.Bild: keystone
ESC

Nemo versteigert Basler ESC-Kostüm – auch die Perücke kannst du ergattern

29.10.2025, 07:3229.10.2025, 07:40

Im Rahmen des Secondhand Days versteigert Nemo das Kostüm des vieldiskutierten Auftritts am Eurovision Contest vom Mai in Basel. Der Erlös soll einem guten Zweck zu Gunsten von LGBTI*-Menschen zugute kommen.

Mit versteigert wird neben dem körperbetonten Outfit auch die Perücke, die Nemo beim ESC vom Mai in Basel trug, wie Seconhand Day am Mittwoch mitteilte. Der forciert emotionale Auftritt am ESC-Finale hatte für Irritationen gesorgt. «Wenn die Menschen mit etwas in Kontakt kommen, was sie nicht erwarten, reagieren sie irritiert», sagte Nemo im Oktober in einem Interview der Nachrichtenagentur Keystone-SDA dazu.

Die Versteigerung findet im Rahmen von #RicardoForGood statt. Der Erlös soll einem guten Zweck zugute kommen – namentlich der Organisation Queeramnesty, die sich für die Rechte von von LGBTI*-Menschen starkmacht. «Ich mag den Gedanken, dass etwas, was mir wichtig ist, weiterleben und jemand anderem etwas bedeuten kann», lässt sich Nemo in der Medienmitteilung zitieren.

epa12111216 Nemo of Switzerland, 2024 ESC winner, performs during the final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, 17 May 2025. EPA/GEORGIOS KEFALAS
Nemo reisst sich in Basel die Perücke vom Kopf.Bild: keystone

Zeichen gegen den Massenkonsum

Das Weitergeben ist das Grundprinzip des Secondhand Days, mit dem die Verkaufsplattform Ricardo zusammen mit Myclimate und Circular Economy Switzerland ein Zeichen gegen den Massenkonsum und dessen Folgen setzen möchte, wie es hiess.

Rund 700 Online-Marktplätze, Secondhand-Shops, Vintage-Stores und weitere ähnliche Institutionen hätten sich in den vergangenen Jahren mit Spezialaktionen beteiligt, um auf nachhaltigen Konsum aufmerksam zu machen. Sie sind auf der Plattform «Circular Heroes Map» zu finden.

Die Auktion startet auf Ricardo am 29. Oktober mit einem Anfangsgebot von einem Franken und endet am 8. November, dem eigentlichen Secondhand Day. (cma/sda)

Mehr zum ESC:

ESC
«Was zum Teufel ist gerade passiert?» Nemos Auftritt beim ESC polarisiert die Massen
Themen
Das war der ESC 2025 in Basel
1 / 29
Das war der ESC 2025 in Basel

Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer moderierten ein offenes, mörderisch spannendes und grossartiges Finale.
quelle: keystone / georgios kefalas
Das war der ESC-Sieg von Österreich
Video: watson
