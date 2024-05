Was für ein Auftritt! Nemo gab sich am Samstagabend im grossen ESC-Final in Malmö keine Blösse und zeigte eine überragende Show. Die Fans in Malmö bedankten sich bei Nemo mit tosendem Applaus, wie ein Video aus der Halle zeigt.

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Preisschock bei beliebter Kaffeebohne – was das für deinen Café Crème bedeutet

Preisschock für eine der wichtigsten Kaffeebohnen der Welt – der Café crème könnte teurer werden und eine neue Kaffee-Welt begonnen haben.

Robusta-Kaffeebohnen sind in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent teurer geworden. Die wichtige Bohnensorte, die in Instantkaffee und Espressomischungen zu finden ist, kostet nun so viel wie seit 1979 nicht mehr, also seit fast einem halben Jahrhundert. Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg und prophezeit: «Bald wird sich dieser Anstieg in den Grosshandelspreisen in den Supermarktregalen widerspiegeln.»