Flipflops statt Pumps: Das Dilemma mit den High Heels am Filmfestival Cannes

Jennifer Lawrence trug Flipflops statt High Heels auf dem roten Teppich – und entfacht damit eine schon lange vor sich hin brodelnde Kontroverse neu.

Mehr «Leben»

Der rote Teppich des Filmfestivals in Cannes bietet den Stars jedes Jahr wieder die Möglichkeit, ihr Händchen (beziehungsweise das ihrer Stylisten) für Mode zu beweisen. Die Looks werden in den bekannten Mode-Zeitschriften analysiert und gelobt – und ein besonderes Augenmerk gilt 2023 (erneut) dem zur Abendrobe kombinierten Schuhwerk.

Schauspielerin Jennifer Lawrence macht mit ihrer Schuhwahl Schlagzeilen. Zu ihrem roten Haute-Couture-Kleid von Dior trug sie ein Paar Schuhe, das man wahrscheinlich zuallerletzt mit Glamour in Verbindung setzten würde: Flipflops. Um ein Statement gegen Kleidervorschriften zu setzen, eigneten sich die Sommerschuhe hingegen perfekt.

Fast hätte es niemand gesehen: die Strandschlarpen unter dem eleganten Kleid. Bild: imago-images

Lawrences Auftritt geschah nur kurz nachdem Berufskollegin Natalie Portman bei einem Mediengespräch zu ihrem neuen Film «May December» hervorhob, dass Frauen je nach Umfeld eine andere Rolle einnehmen müssten. Das sei auch in Cannes der Fall, meinte Portman: «Auch hier werden unterschiedliche Verhaltensweisen von uns Frauen erwartet, sogar im Vergleich zu den Männern.» Die Aussage wird von vielen als Anspielung auf die unterschiedlich strengen Dresscodes für Männer und Frauen am Filmfestival verstanden.

Zwar steht auf der Einladung des hochkarätigen Anlasses nicht explizit, welche Schuhe getragen werden müssen – es ist bloss von «Abendgarderobe» die Rede. Trotzdem waren flache Schuhe bei Damen lange ein No-Go. Die ungeschriebene Regel besagte, dass Frauen in High Heels die Stufen zum Filmtheater hinaufschreiten müssen.

Als 2015 einer Gruppe betagter Damen der Zugang zum Festival aufgrund ihrer fürs Festival wohl zu wenig spektakulären Schuhwahl verwehrt wurde, war eine Diskussion entfacht. So erschienen Julia Roberts und Kristen Stewart daraufhin beispielsweise ganz provokativ barfuss auf dem roten Teppich. Kristen Stewart sagte 2017 dazu: «Wenn man Männern nicht vorschreibt, Heels und ein Kleid zu tragen, kann man mir das auch nicht vorschreiben.»

Eine offizielle Änderung der Kleidervorschriften gab es nie. Es erscheinen seither jedoch immer wieder Schauspielerinnen auf dem roten Teppich in Cannes, die Pumps gegen Ballerinas ausgetauscht haben. Die französische Schauspielerin Maimouna N'Diaye hat 2019 bewiesen, dass flache Schuhe nicht minder chic sein müssen. Und gleich noch eine Französin, das Model Inès de la Fressange, macht bereits seit über 10 Jahren vor, dass Eleganz auch ohne Absatz daherkommen kann.

Inès de la Fressange am Cannes Film Festival 2013. Bild: EPA

(anb)