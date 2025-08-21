bedeckt17°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Star Wars: Der neue Lego Todesstern sorgt für Kontroverse

Der neue Lego-Todesstern wurde geleaked – den Preis willst du gar nicht wissen

Lego bringt am 1. Oktober ein neues Todesstern-Modell heraus. Erste Bilder tauchen bereits online auf – die Fans und Sammler sind masslos enttäuscht.
21.08.2025, 12:3421.08.2025, 14:06
Mehr «Leben»

Im Oktober bringt Lego laut Berichten ein neues Todesstern-Set heraus. «Star Wars»-Fans warteten schon lange darauf, und die Erwartungen waren hoch – bis verschiedene Leaks das Design des Sets (und dessen Preis) verrieten.

Viele Fans und Sammler sind ganz und gar nicht glücklich mit den geleakten Details. Hier sind die Eckdaten:

  • Teile: 9023
  • Preis: 999 US-Dollar
  • Veröffentlichung: 1. Oktober 2025

Und so sieht das Modell aus:

star wars lego todesstern https://www.reddit.com/r/Legoleak/comments/1mm3ecd/75419_ucs_death_star_full_box_source/
Bild: reddit

Wer also dieses Set mit über 9000 Teilen möchte, muss 1000 US-Dollar hinblättern. Das sind rund 800 Franken. Bereits die vergangenen Wochen musste Lego wegen der Preise von neuen «Star Wars»-Sets viel Kritik einstecken.

Die Veröffentlichungen im August beinhalteten mit Spannung erwartete Modelle, darunter den Repulikanischer Juggernaut und den Battle of Felucia Separatist MTT, beide Modelle werden zurzeit für 159 Franken verkauft. Online-Bewertungen kritisieren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht stimmt.

Die Kritik an dem neuen Todesstern-Set geht aber über die Kosten hinaus. Viele Fans haben etwas komplett anderes erwartet als das, was sie im Oktober erhalten werden. Sie schreiben auf Reddit: «Das ist entsetzlich... es wäre mir peinlich, das zu präsentieren» und «für 1000 Dollar erwarte ich einen kompletten Todesstern. Nicht nur einen Ausschnitt».

Erwartet wurde ein komplett rundes Modell, das dem Todesstern von aussen gleich sieht – nicht ein flacher Querschnitt mit verschiedenen Szenen aus «A New Hope» und «Return of the Jedi».

Lego schaffte es, viele Szenen mit insgesamt 38 Minifiguren im Set unterzubringen. Aber auch hier hagelt es Kritik von Fans, denn die einzelnen Szenen seien sehr klein und Lego habe Abstriche bei den Details und der Genauigkeit gemacht.

lego star wars todesstern https://www.reddit.com/r/Legoleak/comments/1mm3ecd/75419_ucs_death_star_full_box_source/
Viele Fans sind der Meinung, dass Lego bei den Szenen Abstriche gemacht hat.Bild: reddit

Nur um einige Beispiele zu nennen: Darth Vaders Meditationskammer war nur an Bord seines Super-Sternenzerstörers zu sehen, nicht auf dem Todesstern. Ebenso fand die Rettung von Luke und Leia nicht in demselben Raum statt, in dem Obi-Wan den Traktorstrahl der Kampfstation abschaltete.

Ebenfalls sieht es auf den Bildern so aus, als wäre die Rückseite des Modells genauso flach wie die Vorderseite. Eine weitere verpasste Gelegenheit, da eine gewisse Wölbung auf der Rückseite nicht schwer zu realisieren gewesen wäre und bei den Fans besser angekommen wäre.

So aber sind viele der Meinung, dass das neue Todesstern-Set den Preis von 1000 Dollar nicht wert ist.

Würdest du dir dieses Todestern-Set für 800 Franken kaufen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1311 Personen teilgenommen

(cmu)

Mehr zu «Star Wars»:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Star Wars früher – jetzt
1 / 9
Star Wars früher – jetzt
Mark Hamill als Luke Skywalker zusammen mit Yoda in einer Szene von «Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back».
quelle: ap lucasfilm ltd. / anonymous
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Star Wars Kulisse Als Hotelzimmer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
44 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Narrentanz
21.08.2025 12:51registriert Juli 2019
Ich freue mich schon auf den Beitrag vom "Held der Steine" dazu. :-)
446
Melden
Zum Kommentar
avatar
ABWESEND
21.08.2025 13:24registriert September 2024
wenn es wenigstens eine halbe Kugel wäre, dass es kein ganzer Todesstern wird, war wohl allen klar. wir sprechen hier von Lego.

aber es wurde nicht einmal ein halber Todesstern. es wird eine Scheibe von einem irgendwas.

mit lächerlichen Standardfiguren, der eine Grauton wird bestimmt 5 verschiedene Farbnuancen haben und ganz wichtig das Stickerfeature wird auch nicht fehlen.

bei Lego kauft man sich ja die Lizenz als Stickerbogen und dazu ein paar Klemmbausteine.

wird der Todesstern seine 1000.- wert sein? im Leben nicht.
241
Melden
Zum Kommentar
avatar
FN-2187
21.08.2025 12:54registriert Januar 2016
Mutig anzunehmen, dass das $999 Set für 800 CHF verkauft wird.
Der Millenium Falcon kostet bei Lego aktuell 899.00 CHF / $849.99 in den jeweiligen Stores.
203
Melden
Zum Kommentar
44
Meistgelesen
1
Russland will keine ausländischen Truppen in der Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Noah Okafor hat bei Premier-League-Klub unterschrieben +++ Chelsea erpresst den BVB
2
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Gouverneur Newsom trollt Trump – so reagiert die MAGA-Welt
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
Iran beginnt Marinemanöver +++ UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen
4
Schweizer Basketballer dürfen zur WM-Quali +++ Reiter Pius Schwizer suspendiert
«Ich bin stolz auf ihn»: Noel Gallagher über die Wiedervereinigung mit Bruder Liam
Noel Gallagher hat sich während der Reunion-Tournee von Oasis erstmals öffentlich über die erneute Zusammenarbeit mit seinem Bruder Liam geäussert – und zeigte sich dabei überraschend offen. Im Juli kehrte die Band nach 16 Jahren Pause auf die Bühne zurück – nachdem die langjährige Fehde der Gallagher-Brüder 2009 zur Auflösung von Oasis geführt hatte.
Zur Story