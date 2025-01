Film-News

«Nosferatu»-Regisseur Robert Eggers arbeitet an Werwolf-Film

Nach Vampiren widmet sich Regisseur Robert Eggers einer weiteren übernatürlichen Figur, um die sich viele Sagen ranken.

Mehr «Leben»

Robert Eggers wurde mit seinen düsteren, mythischen Horror-Filmen bekannt. Zu seinen Werken gehören «The Northman», «The Witch» und seit Kurzem auch die Neuverfilmung von «Nosferatu». Sein nächster Film, der ebenfalls vom Filmstudio Focus Feature produziert wird, ist ein Werwolf-Streifen namens «Werwulf».

Der Horror-Film soll laut dem Hollywood-Magazin «Variety» in Nordamerika an Weihnachten 2026 in die Kinos kommen. Bei uns könnte der Film dann Anfang Januar anlaufen.

Focus Features hat zuletzt Eggers von der Kritik gefeierten Gothic-Horrorfilm «Nosferatu» mit Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson und Willem Dafoe in den Hauptrollen finanziert und veröffentlicht.

«Nosferatu» spielte an Weihnachten 40 Millionen Dollar ein und übertraf damit die Erwartungen vor der Veröffentlichung um fast das Doppelte. Der Gothic-Vampirfilm hat bis heute weltweit mehr als 156 Millionen Dollar eingespielt und ist damit Eggers' erfolgreichster Film.

Robert Eggers an der Premiere von «Nosferatu» im Dezember 2024. Bild: keystone

Eggers und Sjón, die 2022 auch gemeinsam den Film «The Northman» geschrieben haben, produzieren «Werwulf» zusammen, während Chris und Eleanor Columbus als ausführende Produzenten fungieren.

Zur Handlung ist noch nicht viel bekannt. Quellen zufolge spielt die Geschichte im England des 13. Jahrhunderts, berichtet «The Hollywood Reporter». Das Drehbuch enthält ausserdem Dialoge, die der damaligen Zeit entsprechen, sowie Übersetzungen und Anmerkungen für diejenigen, die mit dem Altenglischen nicht vertraut sind.

Ursprünglich hatte Eggers geplant, den Film in SchwarzWeiss zu drehen, aber das ist nun nicht mehr der Fall.

(cmu)

Mehr zu «Nosferatu»: