Film-News

Düsterer als je zuvor: Erster Teaser für «Dune 3» ist hier

Im Dezember startet der dritte Teil der «Dune»-Reihe im Kino. Der erste Teaser verspricht ein sehr düsteres Finale der Trilogie.

Mehr «Leben»

Die Dreharbeiten sind abgeschlossen und nun ist auch der Trailer da: Der dritte Teil der Blockbuster-Reihe «Dune», einer der grössten bevorstehenden Kinofilme des Jahres, ist für Ende 2026 angekündigt.

Nun wurden die ersten Filmplakate veröffentlicht. Für den Regisseur Denis Villeneuve ist der dritte Teil der finale Film. Er wird die Geschichte aber so aufsetzen, dass sie theoretisch von jemand anderem weitergeführt werden kann.

Handlung

Timothée Chalamets Figur Paul Atreides ist zum Kaiser aufgestiegen und sieht sich mit einer Rebellion der Fürstenhäuser konfrontiert. Er muss sich mit den politischen Folgen seiner Visionen und seines Dschihads auseinandersetzen. Der Film wird zudem seine Ehe mit Prinzessin Irulan sowie die Spannungen mit Chani thematisieren – eine Geschichte, die Paul als Herrscher, Liebhaber und widerwilliger Messias auf die Probe stellt.

Neu mit dabei ist Robert Pattinson, der den Bösewicht Scytale spielt. Ebenfalls eine neue, grössere Rolle übernimmt Anya Taylor-Joy. Sie spielt Pauls Schwester und wurde am Ende des zweiten Filmes bereits angeteast.

Filmposter und Cast

Auf den neuen Plakaten sieht Paul Atreides aber deutlich älter aus als in den vergangenen zwei «Dune»-Filmen. Chalamets Charakter hat nun Falten und rote Narben rund um die Augen.

Timothée Chalamet als Paul Atreides

Bild: Legendary Entertainment

Anya Taylor-Joy als Alia Atreides

Bild: Legendary Entertainment

Rebecca Ferguson als Lady Jessica

Bild: Legendary Entertainment

Jason Momoa als Duncan Idaho

Bild: Legendary Entertainment

Zendaya als Chani

Bild: Legendary Entertainment

Javier Bardem als Stilgar

Bild: Legendary Entertainment

Florence Pugh als Princess Irulan

Bild: Legendary Entertainment

Robert Pattinson als Scytale

Bild: Legendary Entertainment

Isaach De Bankolé als Farok

Bild: Legendary Entertainment

Schweizer Kinostart von «Dune 3»

Der Kinostart ist auf den 17. Dezember 2026 angesetzt. Da aber an diesem Wochenende ein anderer grosser Film startet («Avengers: Doomsday»), ist es möglich, dass der Kinostart noch verschoben wird. Spekulationen online behaupten, dass «Dune» deshalb bereits im Oktober starten könnte.

«Dune 3»-Trailer

(cmu)

Mehr zum Thema: