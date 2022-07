Zahlreiche Stars an Bord: Der erste Trailer für den Thriller «Amsterdam» ist da

Mit einer selten dichten Starbesetzung wartet der erste Trailer für den mit Spannung erwarteten Thriller «Amsterdam» von David O. Russell auf. Mit dabei sind unter anderen Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Chris Rock, Zoe Saldana, Rami Malek und Taylor Swift. Der US-Regisseur, der zuvor mit Bale Filmhits wie «The Fighter» und «American Hustle» drehte, will die Crime-Satire um einen Mord in den 1930er Jahren im November in die Kinos bringen. Der Trailer wurde am Mittwoch ins Netz gestellt.

So viel Zeit, Geld und Code steckt in der Entwicklung eines Games

Ryan Reynolds' Gin ist «besser als Pisse» – und weitere News zu James May, Hammond und Co.

«Running Up That Hill»: So viel Geld hat Kate Bush dank «Stranger Things» verdient

Leere Regale, blockierte Strassen, wütende Bauern – was in Holland gerade abgeht

Unterwegs im Herzen der Schweiz: Diese drei Kantone warten auf dich ⛰️🐾😈

Einsteigen und viel erleben: Um die Freizeit in der Region Zug, Schwyz und Uri entspannt zu verbringen, sind Ausflügler am besten mit der S-Bahn-Linie 2 unterwegs – Anschluss an Bus und Bergbahnen garantiert.

Tatsächlich ist die S2 keine gewöhnliche S-Bahn, sondern eine Art Zeitmaschine, in der Reisende jeweils mit vielen neuen Eindrücken wieder zu Hause ankommen. Stündlich führt die Route von Baar Lindenpark über Zug, Arth-Goldau nach Schwyz und Brunnen, weiter nach Altdorf bis nach Erstfeld in Uri oder umgekehrt. Die drei Zentralschweizer Kantone setzen sich mit geschichtlichen Höhepunkten sowie Natur- und Bergerlebnissen, aber auch vielen Spielmöglichkeiten, in Szene – alles mit dem ÖV bestens erreichbar. An den Bahnhöfen der S2 ist jeweils der Anschluss an das Postauto oder einen Bus gewährleistet, um ans Ziel zu gelangen.