In diese 11 Freiluftkinos solltest du dein nächstes Date ausführen

Weil du dich im Sommer bestimmt nicht in einem dunklen Kinosaal aufhalten möchtest, zeigen wir dir, wo du deinen Kinoabend unter den Sternen verbringen kannst:

Anna Böhler Folgen

Kinos sind viel mehr als bloss eine Schlechtwetteralternative zu deinen eigentlichen Plänen – diesen Sommer kann man vielerorts wieder unter freiem Himmel Popcorn hamstern. Hier einige Freiluftkinos, die dieses Jahr besonders schön sind, ob am See, auf dem Schloss oder einem Bauernhof:

Freiluftkino Filmfluss Zürich

Den Letten kennt man sonst ja eher vom Baden. Im Juli jedoch verwandelt er sich in ein Freiluftkino der besonderen Art. In romantischer Atmosphäre werden an 15 Abenden ab 21.30 Uhr verschiedene Filme gezeigt.

Das läuft: Long Story Short, Master Cheng, Knives Out und viele weitere

Hier bekommst du Tickets: online im Vorverkauf oder gegen Barzahlung vor Ort

Wann: 13. bis 31. Juli 2022

Wo: Flussbadi Unterer Letten, Wasserwerkstrasse 131, 8037 Zürich

Autokino Thun

Damit du dich ein bisschen fühlen kannst, als wärst du selbst in einem amerikanischen Film: In Thun kannst du aus deinem Auto heraus auf die Grossleinwand schauen – und die Snacks werden dir auch direkt dort hingeliefert.

Das läuft: Klassiker wie Pulp Fiction, Grease oder Fear and Loathing in Las Vegas

Hier bekommst du Tickets: Online im Vorverkauf oder vor Ort

Wann: 9. bis 24. Juli 2022

Wo: Messegelände Thun Expo, Kasernenstrasse 35b, 3600 Thun

Coop Open Air Cinema Luzern

Bei dieser Szenerie musst du aufpassen, den Film nicht zu verpassen: Direkt am Vierwaldstättersee zeigt das Coop Open Air Cinema Luzern ausgewählte Filme.

Das läuft: Schweizer Produktionen wie Tschugger, aber auch Blockbuster wie House of Gucci, Top Gun oder Jurassic Wolrd

Hier bekommst du Tickets: Online im Vorverkauf oder an der Abendkasse

Wann: 13. Juli bis 21. August 2022

Wo: Aula der Kantonschule Luzern, Alpenquai, 6000 Luzern

Graubeamer Graubünden

Wenn du aus deinem Auto heraus Filme gucken willst UND dabei auch noch das Bergpanorama bestaunen möchtest, musst du ins Graubeamer Graubünden.

Das läuft: Spiderman, Dr. Strange, Elvis und weitere

Hier bekommst du Tickets: Online im Vorverkauf oder an der Abendkasse

Wann: 14. Juli bis 18. August 2022

Wo: Kurpark Davos, Kurgartenstrasse 7, 7270 Davos Platz

Bloomkino Zürich

Das Bloom-Freiluftkino hat eine neue Heimat gefunden am Europaallee-Platz, mitten in der Stadt und direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof. Es findet bereits zum siebten Mal statt und gibt sein Programm erst Anfangs Juli bekannt – das Update folgt also noch.

Wann: 19. bis 28. August 2022

Wo: Europaallee-Platz, 8004 Zürich

Kino im Kocher Bern

Das Freiluft Kino im Kocher Bern möchte etwas an die Gesellschaft zurückgeben und ist deshalb gratis. Man kann sich mitsamt Picknick einfach ein gemütliches Plätzchen auf der Wiese suchen und seinen Kinoabend geniessen.

Das läuft: Das Programm wird Anfangs Juli bekanntgegeben, es soll von Schweizer Filmen über Komödie bis zu Kurzfilmen reichen

Hier bekommst du Tickets: Brauchst du nicht – der Eintritt ist frei

Wann: 10. bis 20. August 2022

Wo: Kocherpark, 3008 Bern

Hofkino Zürich

Im Hof des Landesmuseums Zürich kannst du tagsüber vegane Köstlichkeiten schlemmen, es dir dann abends auf einem Sitz gemütlich machen für eine Portion Filmgenuss. Dank der Architektur des Museums ist ein Teil der Plätze regenfest.

Das läuft: Das Phantom der Oper, Don't Look Up, Tschugger und weitere Filme, deren Namen du kennen könntest

Hier bekommst du Tickets: Online im Vorverkauf oder vor Ort an der Abendkasse

Wann: 16. Juni bis 10. Juli 2022

Wo: Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2, 8001 Zürich

Kino im Schlosshof Oberhofen

Das Openair-Kino im Schlosshof in Oberhofen ist direkt am Thunersee gelegen und bezaubert mit seiner märchenhaften Schloss-Kulisse, die genug Platz bietet für 200 Personen.

Das läuft: Eine Auswahl von Indie-Filmen – sie werden in der Originalsprache gezeigt.

Hier bekommst du Tickets: Entweder reservieren oder frühzeitig an der Abendkasse kaufen

Wann: 5. bis 19. August 2022, an ausgewählten Tagen

Wo: Schlosshof, 3653 Oberhofen am Thunersee

Coop Open Air Cinema Schloss Hallwyl

Auch im Aargau kann man unter freiem Himmel Filme schauen – besonders malerisch gestaltet sich dies beispielsweise auf dem Schloss Hallwyl. Das Programm läuft, anders als die meisten anderen, bis im September.

Das läuft: Bekannte Filme wie West Side Story, Tod auf dem Nil oder Minions 2

Hier bekommst du Tickets: im Vorverkauf auf Ticketcorner oder an der Abendkasse

Wann: 31. August bis 20. September

Wo: Schloss Hallwyl, Museum Aargau, 5707 Seengen

Sofaopenairkino Wipkingen

Das Besondere am Sofaopenairkino in Wipkingen ist – wie es der Name bereits verrät – die Sitzgelegenheit. Statt auf (mehr oder weniger) unbequemen Stühlen, kannst du hier nämlich entspannt aufs Sofa oder einen Liegestuhl sitzen.

Das läuft: Queen & Slim, The Art of Love, The Worst Person in the World

Hier bekommst du Tickets: im Vorverkauf über Ticketino

Wann: 7. bis 9. Juli 2022

Wo: Guthirtstrasse 3, 8037 Zürich

Openairkino Buchberg

Wer aus der Stadt herauskommen will für seinen Filmabend, dem könnte das Openairkino auf dem Lindenhof gefallen: Der Bauernhof auf dem Buchberg führt unter dem Sternenhimmel drei Filme auf.