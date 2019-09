Leben

11 Streaming-Hits, die im Oktober neu auf Netflix und Co. starten



Bild: HBO

«Peaky Blinders», «Euphoria» und 11 weitere Streaming-Hits im Oktober

Darauf haben viele gewartet: Am 4. Oktober geht es endlich mit «Peaky Blinders» weiter. Während Netflix vor allem seine bestehenden Serien fortsetzt, will Sky Show nach «Chernobyl» erneut mit einer aufwändigen Eigenproduktion punkten. Derweilen baut Amazon mit «Doom Patrol» sein Superhelden-Portfolio weiter aus.

Neue Serien

«Doom Patrol»

Ein genialer aber zugleich verrückter Wissenschaftler stellt eine Superheldentruppe zusammen, die aus lauter Geächteten besteht. Gemeinsam sollen sie auf Mission gehen, auch wenn sie nicht wirklich Bock dazu haben.

Die 1. Staffel «Doom Patrol» startet am 7. Oktober auf Amazon Prime Video.

«Prost Mortem»

Eine resolute Kneipenwirtin will den Mord an ihrem Mann selbst aufklären. Also lädt sie alle potentiellen Täter*innen in ihre Kneipe ein und hält sie dort fest, bis sie weiss, wer ihren Mann ermordet hat.

Die Miniserie «Prost Mortem» startet am 9. Oktober auf Sky Show.

«Euphoria»

Eine Gruppe Jugendlicher versucht einen Mord an ihrer Schule mit Drogen und Sex zu vergessen. Im Zentrum steht die 17-jährige Rue, die gerade erst aus dem Entzug entlassen wurde und weiterhin mit ihrer Drogensucht kämpft. Doch als sie die transsexuelle Jules kennenlernt, beginnt sich ihr Leben zu verändern.

Die 1. Staffel «Euphoria» startet am 16. Oktober auf Sky Show.

«Living with Yourself»

Ein vom Leben ausgebrannter und von der Liebe enttäuschter Mann unterzieht sich einer mysteriösen Behandlung, nur um festzustellen, dass er danach durch sich selbst ersetzt wurde.

Die erste Staffel «Living with Yourself» startet am 18. Oktober auf Netflix.

«Catherine the Great»

Die Miniserie beleuchtet die Affäre der Kaiserin Katharina II. mit dem russischen Fürsten Grigori Potjomkin. Zwischen Skandalen, Intrigen und überwältigenden Konflikten entspinnt sich eine obsessive Liebesgeschichte.

Die Miniserie «Catherine the Great» startet am 24. Oktober auf Sky Show.

Neue Staffeln

«Peaky Blinders»: Staffel 5

Auch die Shelbys werden vom Börsencrash des Jahres 1929 nicht verschont. Derweilen fordern Jüngere Familienmitglieder und faschistische Rivalen Tommys Machtposition heraus.

Die 5. Staffel «Peaky Blinders» startet am 4. Oktober auf Netflix.

«Goliath»: Staffel 3

Ein ehemaliger Staranwalt kriegt einen neuen Fall, der nicht nur seinen Ruf wiederherstellen könnte, sondern ihm auch Rache an der Firma verschaffen könnte, die ihn ins Verderben stürzte.

Die 3. Staffel Goliath startet am 4. Oktober auf Amazon Prime Video.

«Riverdale»: Staffel 4

Archie und seine Clique müssen nicht nur Sex, Liebe, Schule und Familie meistern, sondern werden in Riverdale ganz nebenbei auch noch in ein dunkles Geheimnis verwickelt.

Die 4. Staffel «Riverdale» startet am 10. Oktober auf Netflix. Achtung: Es wird jede Woche nur eine Folge aufgeschaltet.

«Pose»: Staffel 2

Man schreibt das Jahr 1990, die AIDS-Krise wütet und die Ballroom-Szene ist im Mainstream angekommen. Für Blanca und House Evangelista steht viel auf dem Spiel.

Die 2. Staffel «Pose» startet am 30. Oktober auf Netflix.

Neue Filme

Hier findest du Filme, die neu erschienen sind oder neu bei einer Streaming-Flatrate verfügbar sind.

«Im hohen Gras»

Zwei Geschwister wagen sich ins hohe Gras, um einem Jungen zu helfen. Doch die Rettungsaktion wird zum Horrortrip. Nach einer Novelle von Stephen King und Joe Hill.

«Im hohen Gras» ist ab dem 4. Oktober auf Netflix verfügbar.

«El Camino: Ein Breaking Bad Film»

Nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft muss Jesse Pinkman mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen, um sich irgendwie eine Zukunft aufzubauen.

«El Camino» ist ab dem 11. Oktober auf Netflix verfügbar.

«Drachenzähmen leicht gemacht 3»

Ein zufälliges Treffen mit einem noch ungezähmten Tagschatten-Weibchen, das Ohnezahn gehörig den Kopf verdreht, stellt die Freundschaft zwischen ihm und Hicks vor neue Herausforderungen.

«Drachenzähmen leicht gemacht 3» ist ab dem 15. Oktober auf Sky Show verfügbar.

«Die Geldwäscherei»

Eine Witwe stösst im Kampf gegen Versicherungsbetrug auf zwei Anwälte in Panama, die das globale Finanzsystem ausbeuten. Die Entdeckung führt zum Skandal, der heute als «Panama Papers» bekannt ist.

«Die Geldwäscherei» ist ab dem 18. Oktober auf Netflix verfügbar.

«Maria Stuart, Königin von Schottland»

Die junge Königin Maria Stuart kehrt nach dem Tod ihres Ehemannes von Frankreich nach Schottland zurück, um ihre rechtmässige Thronfolge anzutreten. Doch Elisabeth I. ist nicht bereit, ihre bisherige Alleinherrschaft über Grossbritannien abzutreten.

«Maria Stuart, Königin von Schottland» ist ab dem 27. Oktober auf Sky Show verfügbar.

Welche Serien schaut ihr im Moment, welche könnt ihr empfehlen? Schreibt es uns in die Kommentarspalte!

