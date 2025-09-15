Sofía Vergara nimmt nicht an den Emmys teil. Bild: keystone

Sofía Vergara sagt Emmys in letzter Sekunde ab – Model in Notaufnahme

Normalerweise sorgt Sofía Vergara auf dem roten Teppich für Aufsehen, bei den Emmy Awards 2025 blieb ihr grosser Auftritt allerdings aus. Kurz vor dem Start der TV-Gala musste die Schauspielerin ihre Teilnahme absagen.

Jennifer Ullrich / watson.de

Bei den Emmys werden jährlich die besten Leistungen in der amerikanischen Fernsehbranche gewürdigt. Die Stars nutzen die Gelegenheit natürlich auch, um sich selbst auf dem roten Teppich zu inszenieren.

Sofía Vergara fehlte am Sonntag jedoch, obwohl sie als wichtiger Teil der Zeremonie eingeplant war. Den Grund enthüllt sie selbst auf Instagram: Die Schauspielerin kämpft mit gesundheitlichen Problemen.

Sofía Vergara: Foto mit Augenallergie

Statt in Designerkleid und High Heels landete sie im Krankenhaus – wegen einer heftigen Augenreaktion. In einem kurzen Text erklärt Sofía Vergara bei Social Media, dass sie nicht zur Preisverleihung erscheinen konnte, dafür aber unfreiwillig einen Abstecher in die Notaufnahme machen musste.

Eine ungewöhnlich starke allergische Reaktion im linken Auge macht der 53-Jährigen zu schaffen. Wörtlich spricht sie von der «verrücktesten Augenallergie», die sie je hatte. Diese habe zugeschlagen, als sie bereits ins Auto steigen wollte.

Neben einem Selfie, das ihre stark geschwollene Augenpartie zeigt, veröffentlicht Sofía Vergara ein Video aus dem Krankenhausbett sowie einen Clip, in dem sie versucht, ihr Auge an einem Waschbecken auszuspülen.

Den Humor lässt sie sich trotz allem nicht nehmen. In der Bildunterschrift ergänzt sie: «Hab’s nicht zu den Emmys geschafft, aber immerhin in die Notaufnahme. Sorry, dass ich absagen musste!»

Vergara war laut einer Pressemitteilung vom 9. September eigentlich als Präsentatorin für die 77. Emmy-Verleihung angekündigt worden, gemeinsam mit Stars wie Jennifer Coolidge, Angela Bassett, Tina Fey und Catherine Zeta-Jones.

Weitere Stars nahmen nicht teil

Auch Eric Dane, bekannt aus «Grey's Anatomy», war als Laudator vorgesehen, konnte jedoch ebenfalls nicht teilnehmen. Er leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS und war für ein Tribut zum 20. Jubiläum der Ärzteserie eingeplant.

Weiterhin nahm «The Bear»-Darsteller Jeremy Allen White nicht an dem Event teil, allerdings aus einem ganz anderen Grund: Er besuchte die Hochzeit seines besten Freundes.

Die Gewinner bei den Emmys 2025

Die Show fand wie geplant im Peacock Theater in Los Angeles statt, moderiert von dem Grammy-nominierten Comedian Nate Bargatze. Neben dem Ausfall besagter Promis sorgten vor allem die grossen Gewinner des Abends für Gesprächsstoff.

Die HBO-Max-Produktion «The Pitt» wurde als Beste Dramaserie ausgezeichnet, während «The Studio» (Apple TV+) den Preis als Beste Comedyserie abräumte. «Adolescence» dominierte die Kategorie für limitierte Serien und gewann sämtliche Hauptpreise inklusive aller Schauspielkategorien.