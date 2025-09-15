recht sonnig17°
DE | FR
burger
Leben
Film

Sofía Vergara nicht an den Emmys - Model in Notaufnahme

Actress Sofia Vergara sits ringside during a super welterweight boxing match between Callum Walsh and Fernando Vargas Jr. in Las Vegas, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/David Becker) Sofia Vergara
Sofía Vergara nimmt nicht an den Emmys teil.Bild: keystone

Sofía Vergara sagt Emmys in letzter Sekunde ab – Model in Notaufnahme

Normalerweise sorgt Sofía Vergara auf dem roten Teppich für Aufsehen, bei den Emmy Awards 2025 blieb ihr grosser Auftritt allerdings aus. Kurz vor dem Start der TV-Gala musste die Schauspielerin ihre Teilnahme absagen.
15.09.2025, 08:3715.09.2025, 08:37
Jennifer Ullrich / watson.de
Mehr «Leben»

Bei den Emmys werden jährlich die besten Leistungen in der amerikanischen Fernsehbranche gewürdigt. Die Stars nutzen die Gelegenheit natürlich auch, um sich selbst auf dem roten Teppich zu inszenieren.

Sofía Vergara fehlte am Sonntag jedoch, obwohl sie als wichtiger Teil der Zeremonie eingeplant war. Den Grund enthüllt sie selbst auf Instagram: Die Schauspielerin kämpft mit gesundheitlichen Problemen.

Sofía Vergara: Foto mit Augenallergie

Statt in Designerkleid und High Heels landete sie im Krankenhaus – wegen einer heftigen Augenreaktion. In einem kurzen Text erklärt Sofía Vergara bei Social Media, dass sie nicht zur Preisverleihung erscheinen konnte, dafür aber unfreiwillig einen Abstecher in die Notaufnahme machen musste.

Eine ungewöhnlich starke allergische Reaktion im linken Auge macht der 53-Jährigen zu schaffen. Wörtlich spricht sie von der «verrücktesten Augenallergie», die sie je hatte. Diese habe zugeschlagen, als sie bereits ins Auto steigen wollte.

Neben einem Selfie, das ihre stark geschwollene Augenpartie zeigt, veröffentlicht Sofía Vergara ein Video aus dem Krankenhausbett sowie einen Clip, in dem sie versucht, ihr Auge an einem Waschbecken auszuspülen.

Den Humor lässt sie sich trotz allem nicht nehmen. In der Bildunterschrift ergänzt sie: «Hab’s nicht zu den Emmys geschafft, aber immerhin in die Notaufnahme. Sorry, dass ich absagen musste!»

Vergara war laut einer Pressemitteilung vom 9. September eigentlich als Präsentatorin für die 77. Emmy-Verleihung angekündigt worden, gemeinsam mit Stars wie Jennifer Coolidge, Angela Bassett, Tina Fey und Catherine Zeta-Jones.

Weitere Stars nahmen nicht teil

Auch Eric Dane, bekannt aus «Grey's Anatomy», war als Laudator vorgesehen, konnte jedoch ebenfalls nicht teilnehmen. Er leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS und war für ein Tribut zum 20. Jubiläum der Ärzteserie eingeplant.

Weiterhin nahm «The Bear»-Darsteller Jeremy Allen White nicht an dem Event teil, allerdings aus einem ganz anderen Grund: Er besuchte die Hochzeit seines besten Freundes.

Die Gewinner bei den Emmys 2025

Die Show fand wie geplant im Peacock Theater in Los Angeles statt, moderiert von dem Grammy-nominierten Comedian Nate Bargatze. Neben dem Ausfall besagter Promis sorgten vor allem die grossen Gewinner des Abends für Gesprächsstoff.

Die HBO-Max-Produktion «The Pitt» wurde als Beste Dramaserie ausgezeichnet, während «The Studio» (Apple TV+) den Preis als Beste Comedyserie abräumte. «Adolescence» dominierte die Kategorie für limitierte Serien und gewann sämtliche Hauptpreise inklusive aller Schauspielkategorien.

Mehr zu den Emmys:

«Adolescence» räumt ab – hier sind alle Emmy-Gewinnerinnen und -Gewinner
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Emmys 2025
1 / 13
Emmys 2025

Auf dem roten Teppich der Emmy Awards zeigen sich die Stars wieder in Glitzer und Glamour. Jenna Ortega kommt in einem Hauch von Nichts.
quelle: keystone / jae c. hong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
5
Was Charlie Kirk über Waffen, Frauen und Schwarze dachte
Meistgeteilt
1
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
2
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ Deutschland ist Basketball-Europameister
3
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
4
Wolfsrudel schrecken die Schweiz auf – weil sie plötzlich Rinder reissen
5
Muhammad Ali haut Leon Spinks um und feiert seinen letzten grossen Triumph
Rom will Fluss Tiber wieder badetauglich machen
Während der Sommerhitze ist die Verlockung in Rom gross, in den Tiber zu springen – doch derzeit ist das aus hygienischer Sicht schwer vorstellbar.
Zur Story