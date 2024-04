Tarantinos nächster Film ... öh, nein, doch nicht

Allen Gerüchten zum Trotz: Regisseur Quentin Tarantino hat offenbar seinen angekündigten zehnten und letzten Film «The Movie Critic» fallen gelassen.

Mehr «Leben»

Wie das Hollywood-Insidermagazin Deadline berichtet, soll Starregisseur Quentin Tarantino den Film als sein zehntes und letztes Projekt aufgegeben haben. Er habe seine Meinung einfach geändert, heisst es.

Diese Nachricht kommt nach monatelangen Gerüchten – aber auch vielen Informationen, die aus Interviews mit dem Regisseur entnommen werden konnten. Das Projekt, das sich zwar noch in der «Vor-Vor-Produktionsphase» (O-Ton Tarantino) befand, schien dennoch klar aufgegleist: Der Titel lautete «The Movie Critic» und handelte von einem Filmkritiker, der in den Siebzigerjahren für ein Pornomagazin schrieb. Brad Pitt wäre für eine Rolle eingeplant, hiess es, aber nicht für die Hauptrolle, die stattdessen an einen jüngeren Schauspieler gehen würde. Auch sei es beschlossene Sache, dass es Tarantinos letzter Film sein würde:

Doch nun berichten Quellen aus dem Umfeld des Regisseurs, dass er seine Meinung geändert und beschlossen habe, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.

(obi)