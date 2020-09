Leben

007 ist zurück! Neuer Trailer zu «James Bond 25» protzt nur so mit Action

Er war der erste grosse Blockbuster, der 2020 wegen der Coronakrise verschoben wurde: «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben». Kurz vor dem geplanten Filmstart anfangs April wurde der Filmstart auf den November gelegt. Zwar ist Corona seither nicht verschwunden, doch dieses Mal soll Daniel Craigs Abschiedsvorstellung wirklich starten.

Da der November nun also immer näher rückt, hat Universal Pictures die Marketingmaschinerie erneut angeworfen. Bereits gestern wurde ein neues Plakat veröffentlicht:

Bild: Universal Pictures

Am Donnerstag folgte nun auch ein neuer Trailer, der die Fans wieder auf den Film einstimmen soll.

Und hier ist er: Video: YouTube/KinoCheck International

«James Bond: Keine Zeit zu sterben» wird heiss erwartet, da erwartet wird, dass ein neuer 007-Agent eingeführt wird. Wer genau es sein wird, ist bisher noch unklar. Viele grosse Namen wie Idris Elba oder Tom Hiddleston waren bisher im Gespräch. Selbst Superman-Darsteller Henry Cavill wurde (eher spasseshalber) kurz als James Bond thematisiert. Vieles deutet aber darauf hin, dass erstmals eine Agentin die Nummer 007 bekleiden dürfte. Tatsächlich könnten wir schon im kommenden Film Lashana Lynch als Agentin 007 zu sehen bekommen – wenn auch nur kurz.

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Beantwortet werden die vielen Fragen am 12. November, wenn der Film in der Schweiz startet – vorausgesetzt, die Kinos bleiben offen. Bereits im August hat «Tenet» die Kinosaison 2020 wiedereröffnet und hat gezeigt, dass die Leute durchaus wieder in die Kinos gehen. Nach dem ersten Wochenende hatte der Film in den 41 Ländern, in denen er gestartet ist, immerhin etwas mehr als 53 Millionen eingespielt. Die USA sind in diesen Einspielergebnissen nicht enthalten, da der Film dort erst am 3. September startet.

Wirst du dir «James Bond: Keine Zeit zu sterben» anschauen? Ja und zwar im Kino. Ja, aber nicht im Kino. Nein.

(pls)

