Hier sind alle Gewinnerinnen und Gewinner der 23 Oscarkategorien

Der wichtigste Filmpreis der Welt wurde in der Nacht auf Montag wieder in Los Angeles verliehen. Wer in den 23 Kategorien abgeräumt hat, erfährst du im Bilder-Listicle:

Beste Hauptdarstellerin

Michelle Yeoh schnappt sich die Trophähe für die beste Hauptdarstellerin. Bild: keystone

Sichtlich gerührt nahm Michelle Yeoh ihren Oscar für die beste Hauptdarstellerin im Film «Everything Everywhere All At Once» entgegen.

Beste Nebendarstellerin

Jamie Lee Curtis hielt eine emotionale Ansprache. Bild: keystone

Als beste Nebendarstellerin wurde Jamie Lee Curtis ausgezeichnet – ebenfalls im Film «Everything Everywhere All At Once».

Bester Hauptdarsteller

Bild: keystone

Für seine Hauptrolle in «The Whale» wurde Brendan Fraser mit einem Oscar ausgezeichnet.

Bester Nebendarsteller

Bild: keystone

Auch der Oscar für den besten Nebendarsteller ging aufs Konto von «Everything Everywhere All At Once» – ausgezeichnet wurde Ke Huy Quan.

Bester Animationsfilm

Guillermo del Toro zeigt stolz seinen Oscar. Bild: keystone

In der Kategorie Bester Animationsfilm gewann Guillermo del Toro für seinen Film «Guillermo del Toro's Pinocchio» einen Oscar.

Bestes Make Up und Styling

Strahlen über beide Ohren: das Styling-Team von «The Whale». Bild: keystone

Für das Make Up und Styling von Brendan Fraser in The Whale haben sie sich richtig ins Zeug gelegt – und sie wurden dafür mit einem Oscar belohnt: (von links) Judy Chin, Adrien Morot und Annemarie Bradley.

Bester Dokumentarfilm

Da freut sich die ganze Crew. Bild: keystone

Mit ihrer Arbeit am Film Navalny haben sich (von links) Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller und Shane Boris den Oscar für den besten Dokumentationsfilm verdient.

Bestes Kostümdesign

Auch ziemlich happy: Ruth E. Carter. Bild: keystone

Für ihre Kostümdesigns für «Black Panther: Wakanda Forever» hat Ruth E. Carter einen Oscar erhalten.

Beste Kamera

James Friend bei seiner Ansprache. Bild: keystone

Für den Kriegsfilm «Im Westen Nichts Neues» hat James Friend den Oscar für die beste Kameraführung gewonnen.

Bester Internationaler Film

Edward Berger nimmt den Oscar dankend entgegen. Bild: keystone

Edward Berger hat die Auszeichnung für den besten internationalen Film abgeräumt – ebenfalls mit dem Film «Im Westen Nichts Neues».

Bester Dokumentarkurzfilm

Die beiden erschienen in wunderschön bunten Kleidern auf der Oscar-Bühne. Bild: keystone

Kartiki Gonsalves und Guneet Monga haben mit ihrem Kurzfilm «The Elephant Whisperer» den Oscar für den besten Dokumentarkurzfilm bekommen.

Bester Animierter Kurzfilm

Auch diese zwei Herren hatten Grund zur Freude. Bild: keystone

Charlie Mackesy und Matthew Freud nahmen auf der Bühne ihren Oscar in der Kategorie «Bester Animierter Kurzfilm» entgegen für den Film «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse».

Bester Kurzfilm

Auch diese beiden sind euphorisch in dieser Oscarnacht. Bild: keystone

Tom Berkeley und Ross White haben sich den Oscar für den besten Kurzfilm ergattert mit «An Irish Goodbye».

Beste Ausstattung

Diese zwei wurden für ihre Arbeit mit einem Oscar geehrt. Bild: keystone

Ernestine Hipper und Christian M. Goldbeck freuen sich über ihren Oscar für «Im Westen Nichts Neues» in der Kategorie «Beste Ausstattung».

Beste Filmmusik

Volker Bertelmann ist stolz. Bild: keystone

Den Preis für die beste Filmmusik hat Volker Bertelmann erhalten für den Soundtrack zu «Im Westen Nichts Neues».

Beste Visual Effects

Ihre Mühe wurde belohnt. Bild: keystone

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett (von links) haben sich mit ihrer Arbeit am Film «Avatar: The Way of Water» für den Oscar für die besten Visual Effects qualifiziert.

Bestes Originales Drehbuch und Beste Regie

Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen. Bild: keystone

Daniel Scheinert und Daniel Kwan waren überwältigt, als sie mit «Everything Everywhere All at Once» gleich zwei Oscars abstauben konnten: für das beste originale Drehbuch und die beste Regie.

Bestes Adaptiertes Drehbuch

Sarah Polley zeigt ihren Oscar in die Kamera. Bild: keystone

Sarah Polley wurde für das beste adaptierte Drehbuch mit dem Film «Women Talking» ausgezeichnet.

Beste Musik

Dieses Fünferpack freut sich zurecht. Bild: keystone

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, und Mark Taylor (von links) haben mit der Musik im Film «Top Gun: Maverick» einen Oscar eingeholt.

Bester Originalsong

Während dieser Rede gab es sogar etwas Gesang. Bild: keystone

M.M. Keeravaani und Chandrabose konnten sich mit ihrem Song «Naatu Naatu» vom Film «RRR» gegen die anderen Nominierten durchsetzen.

Bester Schnitt

Paul Rogers nimmt seinen Oscar entgegen. Bild: keystone

Auch in der Kategorie «Bester Schnitt» konnte sich «Everything Everywhere All at Once» einen Oscar sichern – entgegengenommen wurde er von Paul Rogers.

