Unsere Oscar-Prognosen in 10 Kategorien plus topseriöses Bonusmaterial

Weil? In wenigen Tagen ist es wieder so weit!

Mehr «Leben»

Bester Film

Das sind die nominierten Filme. Bild: keystone

Wird gewinnen: Okay, atmen wir tief ein und glauben an die Familie Wang aus «Everything Everywhere All At Once», die wegen einer ganz banalen Steuererklärung ins abgedrehteste Multiversum seit Weltgedenken katapultiert wird. Ein Film wie ein Frischeschock.



Dürfte auch gewinnen: «The Fabelmans», Steven Spielbergs zärtlicher, kluger, witziger Essay über seine Kindheit, Jugend und Familie und darüber, wie ihn all dies zum Film gebracht hat.



Darf unter keinen Umständen gewinnen: «All Quiet on the Western Front», komplett unnötiges Remake der legendären Remarque-Verfilmung von 1930. Die Briten fanden dies neulich an der BAFTA-Verleihung das Grösste, aber die fanden auch mal den Brexit gut.



Alle Nominierten (und ein Fehler im Titel :)) 15 Oscars 2023: «Everything Everywhere All At Once» könnte 11 Trophäen gewinnen

Beste Regie

Gewagt gekleidet: Daniel Scheinert (links) und Daniel Kwan am 4. März bei den Film Independent Spirit Awards. Bild: keystone

Wird gewinnen: The Daniels. Also Daniel Kwan und Daniel Scheinert für ihre überwältigende Tollkühnheit mit «Everything Everywhere All At Once». Das Momentum des hoch gehandelten Martin McDonagh («The Banshees of Inisherin») ist in den letzten Wochen dieser Award Saison ziemlich verblasst.



Dürfte auch gewinnen: Möglicherweise ist dies die letzte Gelegenheit, Spielberg seinen dritten Oscar zu verleihen. Die letzte Trophäe des Grossmeisters liegt 24 Jahre zurück («Saving Private Ryan»). Jetzt, mit 76, hat er seinen persönlichsten und für ihn wichtigsten Film gemacht und hätte die Verneigung der Academy mehr als verdient.



Darf unter keinen Umständen gewinnen: Alles okay an dieser Front.



Welchen dieser Filme hast du schon gesehen? «Allesüberallgleichzeitig» (Everything Everywhere All at Once) «Wenn der Triangel Trauer trägt» (Triangle of Sadness) «Der Einzelgänger mit der heissen Knarre» (Top Gun: Maverick) «Avatar: Nass und blau» (Avatar: The Way of Water) «Totenstille» (All Quiet on the Western Front) «Irre Iren lügen nicht» (The Banshees of Inisherin)

Beste Hauptdarstellerin

Auch Michelle Yeoh hat am 4. März einen weiteren Preis gewonnen. Bild: keystone

Wird gewinnen: Vollkommen unmöglich, diese Kategorie vorherzusagen. Hollywood liebt Cate Blanchett, und ihre Darstellung einer toxischen Dirigentin in «Tár» ist ganz klar mit Abstand die beste ihrer bisherigen Karriere. Doch Michelle Yeoh («Everything Everywhere All At Once») hat mächtig aufgeholt und wäre die weit originellere Wahl.

Dürfte auch gewinnen: Die andere Michelle, also Michelle Williams als Mutter in «The Fabelmans». Auch dies ihre bisher mit Abstand beste Performance.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Sorry, Ana de Armas in «Blonde», diese Nominierung ist ein Irrtum.



Bester Hauptdarsteller

Austin ist Elvis. Bild: keystone

Wird gewinnen: Austin. Butler. Als. Elvis. In «Elvis». Irrkrasse Leistung. Und Hollywood liebt Musikfilme. Schliesslich leitet sich Hollywood von Bollywood ab.

Könnte auch gewinnen: Früher spielte Brendan Fraser den Beau, der was mit Mumien macht, jetzt einen übergewichtigen schwulen Lehrer in «The Whale». Hollywood liebt auch das.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Alle super hier, alle gut, alle sympathisch, alle zu Recht nominiert.



Was wäre dein Lieblingsfilm? «Das grosse Fressen» Von mit und über Oliver Baroni «Emma Amour – ein Leben für die Liebe» Biopic nach wahren Begebenheiten «Emily national – Fear and Loathing in Switzerland» Schicksalsgeschichten nach allzu wahren Begebenheiten «Anna & Simone: How to Survive 1729 Episodes of ‹The Bachelor›» Die Schreckensdoku «Brainmania – Huber allein zuhaus» Komödie nach einem Originaldrehbuch von Daniel Huber «Das grosse watson-Redaktions-Skiweekend» Dokumentarfilm mit wahren Ereignissen

Beste Nebendarstellerin

Angela Bassett als Ramonda in «Wakanda Forever». Bild: keystone

Wird gewinnen: Alle Zeichen stehen auf Angela Bassett in «Wakanda Forever».

Sollte gewinnen: ABER! Was das erstmals nominierte Nepo-Baby Jamie Lee Curtis (64) in «Everything Everywhere All At Once» veranstaltet, ist sehenswerter als das gesamte Alterswerk von Meryl Streep.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Kerry Condon aus «The Banshees of Inisherin», nicht, weil sie schlecht, sondern weil sie das Beste an dem Film ist und echte Chancen hat.



Bester Nebendarsteller

Ke Huy Quan bei einer seiner emotionalen Preisreden. Bild: keystone

Wird gewinnen: Es waren winzige Brösmeli von Rollen und dann gar keine mehr, die der in Vietnam geborene chinesische Schauspieler Ke Huy Quan nach seinem verrückten Karrierestart als 12-Jähriger in «Indiana Jones» noch erhielt. Er gab sich selbst alle Schuld daran – nicht Hollywood, das asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler allzu lange diskriminierte. Ke Huy Quan zog sich hinter die Kameras zurück, arbeitete lange für Wong Kar Wai, bis der Wunsch, wieder zu spielen, übermächtig wurde. Da war er 48. Und ging zum Vorsprechen der Daniels. Und wurde als Michelle Yeohs Mann in «Everything Everywhere All At Once» besetzt. Für ihn ein Wunder. Für uns das einzig Richtige.

Dürfte auch gewinnen: Barry Keoghan, der junge Ire, der seine Jugend in Kinderheimen verbrachte, es zur besten Rolle in Nolans «Dunkirk» brachte und jetzt als Dorfdepp in «The Banshees of Inisherin» alle Herzen erweicht.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Einfach kein anderer.



Bestes Originaldrehbuch

Colin Farrell (links) und Barry Keoghan in «The Banshees of Inisherin». Bild: keystone

Wird gewinnen: The Daniels dürften es in dieser Kategorie nicht schaffen, da ist zu viel Ungeschriebenes, Improvisiertes. Alles ist offen zwischen Spielberg/Kushner («The Fabelmans»), Todd Field («Tár»), Ruben Östlund («Triangle of Sadness») und Martin McDonagh («The Banshees of Inisherin»).

Sollte gewinnen: Alles offen.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Alles egal.



Bestes adaptiertes Drehbuch

Emily Mitchell, Claire Foy und Roony Mara (von links) sind Frauen, die reden. Bild: keystone

Wird gewinnen: Keine Ahnung. Wieso nicht «Top Gun: Maverick»? Ein Film über komplett optimistische, positive Menschen, die kein bisschen traumatisiert sind, obwohl es ihr Job ist, andere zu vernichten. Irgendwas muss der Film, der laut Steven Spielberg im Alleingang das Überleben der Kinos gerettet habe, ja gewinnen. Aber wahrscheinlich wird es «Women Talking» (Frauen reden über Missbrauch in einer religiösen Gemeinschaft) von Sarah Polley.

Sollte gewinnen: Irgendwas. Wieso nicht «Top Gun: Maverick»?

Darf unter keinen Umständen gewinnen: «All Quiet On The Western Front».



Was ist dein Verhältnis zu den Oscars? Intakt! Ich habe einen Onkel, einen Cousin und einen Neffen namens Oscar. Ist das ein anderes Wort für «In China ist ein Sack Reis umgefallen»? Und die Medien so ... Die Oscars repräsentieren die ganze Dekadenz der US-amerikanischen, kapitalistischen Unterhaltungsindustrie! Ich liebe sie.

Bester internationaler Film

«All Quiet On The Western Front». Bild: keystone

Wird gewinnen: Da «Triangle of Sadness» von Ruben Östlund unter Bester Film nominiert ist, wo er keine Chance hat, geht dieser Oscar an «All Quiet On The Western Front».

Sollte gewinnen: Irgendwas anderes.

Darf unter keinen Umständen gewinnen: «All Quiet On The Western Front».



Bester Dokumentarfilm

«Navalny» mit Navalny. Bild: DCM

Wird gewinnen: Lange sah es danach aus, als würde Laura Poitras, die 2015 den Oscar für ihre Edward-Snowden-Doku «Citizenfour» gewonnen hat, heuer mit «All The Beauty And The Bloodshed» über die Fotografin Nan Goldin erneut siegen können. Doch Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller und Shane Boris haben mit ihrem beklemmenden «Navalny» aufgeholt, gewiss auch wegen Putins anhaltendem Krieg gegen die Ukraine.

Sollte gewinnen: «Navalny».

Darf unter keinen Umständen gewinnen: Keine Ausrutscher, daher egal.



watson wird auch diese Oscars in der Nacht vom 12. auf den 13. März live begleiten. Ab 1.30 Uhr.