15 absolut dämlich übersetzte Filmtitel, Teil 2

Es ist eine alte Geschichte, die allen Filmfans geläufig ist: Filme, die im Deutschen einen Titel erhalten, bei dem man sich fragt: Was genau hat sich der Verleih dabei gedacht?

Nachdem wir vor einiger Zeit bereits eine Story dazu hatten, wird es nun Zeit für Teil 2.

«For Your Eyes Only»

Bild: United Artists

Übersetzung: «James Bond 007 – In tödlicher Mission»

«James Bond»-Titel sind im Deutschen ja immer so eine Sache. Der hier steht nur stellvertretend für sehr viele fragwürdige Übersetzungen.

«Forgetting Sarah Marshall»

Bild: Universal

Übersetzung: «Nie wieder Sex mit der Ex»

Ja, es ist eine Komödie, aber sie ist bei Weitem nicht so bekloppt, wie der deutsche Titel es suggeriert.

«Stripes»

Übersetzung: «Ich glaub' mich knutscht ein Elch»

Wer beim deutschen Titel auf die Idee kommt, dass es sich um eine Militärkomödie handeln könnte, ist echt gut.

«Deliverance»

Bild: Warner Bros.

Übersetzung: «Beim Sterben ist jeder der Erste»

Im Fernsehen lief der Film sogar noch einmal unter einem anderen Titel: «Flussfahrt». Wow.

«Escape from New York»

Bild: Kinowelt

Übersetzung: «Die Klapperschlange»

Hätte doch jemand ein Tierbuch zu Rate gezogen. Bei der Schlange auf dem Arm des Protagonisten handelt es sich um eine Kobra ...

«Demain tout commence»

Bild: Tobis

Übersetzung: «Plötzlich Papa»

Aus einer Drama-Komödie wird durch die Übersetzung eine vermeintliche Blödelkomödie.

«Evil Dead»

Bild: Prokino

Übersetzung: «Tanz der Teufel»

Mit sehr viel gutem Willen kann man der Übersetzung ja noch etwas Philosophisches abgewinnen. Spätestens aber bei «Evil Dead 2» geht das dann nicht mehr. Der deutsche Titel lautet «Evil Dead 2 – Jetzt wird noch mehr getanzt».

«The Good, the Bad and the Ugly»

Bild: United Artists

Übersetzung: «Zwei glorreiche Halunken»

Aus drei werden in der deutschen Übersetzung zwei. 🤷

«Dodgeball: A True Underdog Story»

Bild: 20th Century Fox

Übersetzung: «Voll auf die Nüsse»

Ja, der Film ist jetzt nicht gerade eine komödiantische Filmperle. Dennoch tut der Titel dem Film keinen gefallen.

«Tomorrowland»

Bild: Disney

Übersetzung: «A World Beyond»

Wie verwirrt man das deutschsprachige Publikum? Ein Film, der im Netz zuerst als «Tomorrowland» kursiert, erscheint dann erneut als «Projekt: Neuland», nur um zwei Monate vor Kinostart in «A World Beyond» umbenannt zu werden.

«Season of the Witch»

Bild: Universum

Übersetzung: «Der letzte Tempelritter»

Okay, Nicolas Cage ist in diesem Film ein Tempelritter. Doch ist er weder der letzte, noch ist es ein relevantes Detail für die Handlung.

«Airplane!»

Bild: CIC

Übersetzung: «Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug»

Die unglaublich lange Übersetzung eines kurzen Titels.

«Liar! Liar!»

Bild: UIP

Übersetzung: «Der Dummschwätzer»

Ein Mann, der immer lügt, kann 24 Stunden lang nur noch die Wahrheit sagen – definitiv ein Dummschwätzer.

«Monty Python and the Holy Grail»

Bild: Columbia TriStar

Übersetzung: «Die Ritter der Kokosnuss»

Vermutlich ist der deutsche Titel mittlerweile auch Kult. Aber eine Meisterleistung der Übersetzungskunst ist er nicht.

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Bild: Sony Pictures

Übersetzung: «Spider-Man: A New Universe»

Warum der englische Titel wohl zu kompliziert für den deutschsprachigen Markt war? Wir werden es nie erfahren.

BONUS

Bild: AP

Als kleiner Trost: Auch in anderen Ländern werden Titel teilweise sehr «originell» übersetzt. So heisst «Terminator» in Polen «Elektronischer Mörder» («Elektroniczny morderca»), in Ungarn «Der Todeshändler» («A halálosztó») und richtig amüsant wird es in Portugal. Dort wurde der Film auf «Der unerbittliche Kammerjäger» («O Exterminador Implacável») umgetauft.

