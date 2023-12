Erster Rekord für «Bon Schuur Ticino» nach Start-Wochenende im Kino

Das Filmplakat zu «Bon Schuur Ticino». bild: zvg

22'021 Kinobesucherinnen und -besucher hat «Bon Schuur Ticino» an seinem Startwochenende in die Kinos gelockt. Damit zieht die Komödie gleich mit dem bisher erfolgreichsten Schweizer Film «Platzspitzbaby».

«Bon Schuur Ticino» von Peter Luisi mit dem Komiker Beat Schlatter in der Hauptrolle ist am letzten Donnerstag in den Kinos der Deutschschweiz und im Tessin gestartet. Die Besucherzahlen seither seien «gleichbedeutend mit dem erfolgreichsten Schweizer Kinostart seit der Pandemie», mit «Platzspitzbaby», der im Januar 2020 gestartet ist. Das teilte der Verleiher DCM Film Distribution am Montag mit.

Die Komödie «Bon Schuur Ticino» schaut mit einem Augenzwinkern auf die unterschiedlichen kulturellen Befindlichkeiten in den Schweizer Sprachregionen. Luisi und Schlatter haben das Gedankenexperiment verfilmt, wonach die Schweizer Stimmberechtigten entschieden haben, dass im Land nur noch Französisch gesprochen wird.

«Platzspitzbaby» schauten über 100'000 Menschen in 10 Tagen

Die Komödie baut damit auf ein Publikum, das mit Selbstironie und vielen Lachmomenten auf das eigene Land schaut. Ganz anders «Platzspitzbaby», das im Januar 2020 auf die Deutschschweizer Leinwände kam: Das Drama von Pierre Monnard erzählt die Geschichte von einem Mädchen und deren drogenabhängiger Mutter in Zürich.

Der Film hatte zehn Tage nach seinem Kinostart 104'000 Eintrittskarten verkauft. Es wird sich weisen, ob «Bon Schuur Ticino» auch damit gleichziehen kann. In der Romandie startet der Film erst am 14. Februar. (sda)

Der Trailer zum Film: Video: YouTube/DCM