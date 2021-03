Leben

Film

Oscars 2021: Diese Filme haben gute Chancen auf einen Oscar



Stream oder Kino? Wir sagen dir, wo's die 10 Oscar-Favoriten zu sehen gibt

Vom 25. auf den 26. März werden zum 93. Mal die Oscars verliehen. Viele der Top-Favoriten stammen dabei von Streaming-Diensten. Doch auch wenn das Kino im Moment tot scheint: Einige Filme sollen auch bei uns den Weg in die (hoffentlich) bald wieder eröffneten Lichtspielsäle finden. Wir sagen dir, welche der zehn Titel mit den meisten Nominierungen du wo und wann gucken kannst.

10 Nominationen

Darum geht's:

Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz soll mit dem Filmemacher Orson Welles zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihm soll er dessen Drehbuch «Citizen Kane» zum Erfolg führen. Die Entwicklung des Stoffs ist aber mit reichlich Reibereien verbunden, denn die beiden geraten immer wieder aneinander. Kommt noch hinzu, dass «Mank» ein notorisch skandalöses Verhalten an den Tag legt, das von Alkohol und Spielsucht geprägt ist.

Nominiert für:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Beste Kamera

Beste Filmmusik

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Bestes Make-up und beste Frisuren

Bestes Szenenbild

Verfügbarkeit:

Als Stream auf Netflix bereits verfügbar.

6 Nominierungen

Darum geht's:

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2011 verliert die kürzlich zur Witwe gewordene Fern Arbeit und Eigenheim. Alles, was sie nun noch besitzt, ist ihr Van mit einigen persönlichen Dingen darin. Ohne konkretes Ziel beginnt die 60-Jährige ein nomadisches Leben, ausserhalb von dem, was die Gesellschaft als normal bezeichnet. Sie reist durch die westlichen USA, übernimmt die unterschiedlichsten Jobs und lernt ein ganz neues Leben kennen.

Nominiert für:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Hauptdarstellerin

Beste Kamera

Bester Schnitt

Verfügbarkeit:

Schweizer Kinostart für den 8. April geplant.

6 Nominierungen

«Minari – Wo wir Wurzeln schlagen» Video: YouTube/KinoCheck

Darum geht's:

Einst ist die Familie des 7-jährigen David Yi aus Korea in die USA emigriert. Nun steht ein weiterer Umzug an: Im ländlichen Süden der USA wollen seine Eltern Jacob und Monica ihren Traum von der eigenen Farm wahr machen. Als Familienbetrieb will Jacob das Land nutzbar machen und koreanisches Gemüse an andere Einwanderer aus Korea verkaufen.

Doch der Neubeginn ist schwieriger als gedacht. Während sich die Kinder langweilen, bekommt die Ehe ihrer Eltern erste Risse. Ausgerechnet die fluchende, unkonventionelle Grossmutter Soonja wird in dieser schwierigen Zeit zur Hilfe.

Nominiert für:

Bester Film

Beste Regie

Bestes Originaldrehbuch

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Beste Filmmusik

Verfügbarkeit:

Schweizer Kinostart für den 15. April geplant.

6 Nominierungen

Darum geht's:

Obwohl der greise Anthony immer vergesslicher wird, ist er überzeugt, alleine klarzukommen. Dementsprechend lehnt er auch die Haushaltshilfe ab, die seine Tochter Anna ihm vermitteln möchte. Auch von der Idee, seine Wohnung aufzugeben, hält er nichts.

Dann verkündet ihm seine Tochter, dass sie nach Paris umsiedeln will. Sie möchte dort mit ihrem neuen Freund einen frischen Start wagen. Für Anthony ist das ein Schock, denn eigentlich geht er fest davon aus, dass Anna seit 10 Jahren mit einem anderen Mann verheiratet ist. Nach und nach beginnt er an der Realität und den Beziehungen zu seinen Verwandten zu zweifeln.

Nominiert für:

Bester Film

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Schnitt

Bestes Szenenbild

Verfügbarkeit:

Schweizer Kinostart für den 20. Mai geplant.

6 Nominierungen

Darum geht's:

Ruben und seine Freundin Lou sind zusammen das Metal-Duo Blackgammon. Gemeinsam reisen sie in ihrem Wohnwagen durchs Land und treten jeden Tag anderswo auf. Doch bei einem Gig beginnt der Drummer plötzlich sein Gehör zu verlieren. Einen Arztbesuch später weiss Ruben, dass sein Hörsinn bald völlig verschwunden sein wird.

Eine Operation, die durch ein Cochlea-Implantat sein Gehör zurückbringen könnte, kann er sich nicht leisten. So schreitet die Taubheit voran, auch, weil Ruben weiterhin auf die Bühne geht. Schliesslich findet er sich in der Gemeinschaft für gehörlose Menschen von Joe wieder. Dort soll er sich an seine neue Situation gewöhnen, eine Zukunft, die nur Stille beinhaltet.

Nominiert für:

Bester Film

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bester Ton

Bester Schnitt

Verfügbar bei:

Als Stream auf Prime Video bereits verfügbar.

6 Nominierungen

«The Trial of the Chicago 7» Video: YouTube/Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Darum geht's:

1968 kommt es bei Demonstrationen während der Democratic National Convetion in Chicago zu blutigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bilder, wie Polizisten Aktivisten blutig prügeln, gehen um die Welt. Es folgt ein regelrechter Volksaufstand, Strassenschlachten und Sperrstunden.

Zwei Jahre später stehen sieben Männer vor Gericht. Ihnen allen wird eine zentrale Rolle bei den Aufständen zur Last gelegt. Unter anderem sollen sie gezielt zu Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen haben. Ein Prozess beginnt, der in die US-Geschichte eingehen wird.

Nominiert für:

Bester Film

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Beste Kamera

Bester Schnitt

Bester Filmsong

Verfügbar bei:

Als Stream auf Netflix bereits verfügbar.

6 Nominierungen

«Judas and the Black Messiah» Video: YouTube/Warner Bros. Pictures

Darum geht's:

Der schwarze Kleinkriminelle William O'Neal soll Ende der 1960er-Jahre für lange Zeit hinter Gitter. Doch der FBI-Agent Roy Mitchell bietet ihm einen Ausweg an: Er soll dem FBI zukünftig als Informant dienen.

William nimmt an und hat schon bald seinen ersten Auftrag: Er soll die Black Panther Party infiltrieren und sich dem Vorsitzenden der Illinois-Niederlassung, Fred Hampton, annähern. Das FBI will den charismatischen Anführer aus dem Weg räumen, da er in den Augen der Regierung immer gefährlicher wird.

Nominiert für:

Bester Film

Bester Nebendarsteller (2x)

Bestes Originaldrehbuch

Beste Kamera

Bester Filmsong

Verfügbarkeit:

Schweizer Kinostart ist geplant. Exaktes Datum steht noch aus.

5 Nominierungen

Darum geht's:

Früher war die 30-jährige Cassandra, das, was viele als vielversprechende junge Frau betiteln. Doch ein furchtbares Ereignis wirft Cassandra aus der Bahn und ruiniert ihre Zukunftspläne. Sie gibt ihr Medizinstudium auf und arbeitet scheinbar ohne Ambitionen als Bedienung in einer Bar.

Doch Cassie hat ihre Ambitionen keineswegs verloren. Nachts führt sie nämlich ein Doppelleben, in dem sie Männern, die ihren Weg kreuzen, eine Lektion erteilt. Sie hofft so, ihr Trauma und die Ungerechtigkeit der Vergangenheit, wiedergutmachen zu können. Als ein alter Schulfreund von ihr auftaucht, ahnt Cassie nicht, dass ihr bald ihre grösste Konfrontation bevorsteht.

Nominiert für:

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bestes Originaldrehbuch

Bester Schnitt

Verfügbarkeit:

Schweizer Kinostart für den 29. April geplant.

5 Nominierungen

Darum geht's:

Chicago im Jahr 1927: Der junge, heissblütige Trompeter Levee ist Teil der Begleitband der Blues-Sängerin Ma Rainey. Sie ist zu dieser Zeit vor allem unter der schwarzen Bevölkerung ein Star. Nun soll sie auf Drängen ihres Managers einen ihrer berühmten Songs als Platte aufnehmen.

Während die vier Mitglieder der Begleitband bereits im Proberaum warten, lässt die divenhafte Ma Rainey auf sich warten. Unter den Musikern entbrennt eine Diskussion, denn Levee möchte eine moderne Interpretation von Ma Raineys Song spielen. Als diese endlich eintrifft, macht sie aber unmissverständlich klar, was sie von Levees Version hält. Gleichzeitig sorgen technische Probleme dafür, dass sich die Gemüter immer weiter erhitzen.

Nominiert für:

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Bestes Kostümdesign

Bestes Szenenbild

Bestes Make-up und die besten Frisuren

Verfügbar bei:

Als Stream auf Netflix bereits verfügbar.

4 Nominierungen

«Neues aus der Welt» Video: YouTube/KinoCheck

Darum geht's:

Die Geschichte dreht sich um den 70-jährigen Kriegsveteranen Captain Jefferson Kyle Kidd. Dieser zieht 1870 durchs Land und verdingt sich als Nachrichtenüberbringer und Zeitungsvorleser. In Texas gabelt er dann das zehnjährige Mädchen Johanna Leonberger auf. Sie wurde vor vier Jahren von den Kiowa entführt, während ihre Eltern umgebracht wurden. Jefferson beschliesst, das Mädchen hunderte Meilen zu seinen nächsten Verwandten zu bringen. Dass Johanna kein Wort Englisch spricht, ist dabei noch das kleinste Problem für Jefferson.

Nominiert für:

Beste Kamera

Beste Filmmusik

Bester Ton

Bestes Szenenbild

Verfügbar bei:

Als Stream auf Netflix bereits verfügbar.

Habt ihr den einen oder anderen Oscar-Favoriten schon gesehen? Schreibt uns eure Kurzkritik in die Kommentarspalte!

(pls)

