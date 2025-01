Timothée Chalamet kommt mit dem Velo an die Premiere – und wird dann gebüsst

Mehr «Leben»

Der US-französische Schauspieler und sein E-Bike. Bild: keystone

Timothée Chalamet ist ein Mann der Überraschungen. Zuletzt überraschte er doch einige mit seiner Partnerinnenwahl (Kylie Jenner, WTF ) und am Dienstagabend in London tat er es mit der unkonventionellen Wahl seines Fortbewegungsmittels.

Zur Premiere des Films «A Complete Unknown», einem Biopic über Bob Dylan, erschien er mit einem Lime-Bike. Das auch in Teilen der Schweiz bekannte Miet-Elektrovelo diente dem 29-Jährigen bis zum Schluss – also bis auf den roten Teppich. «Er fuhr mit dem Fahrrad auf den roten Teppich, beendete die Fahrt mit seinem Handy und fuhr dann mit dem Rest der Premiere fort, als ob nichts passiert wäre. Was für ein Mann», berichtete der britische «Guardian» am nächsten Tag.

Ein Schnappschuss inklusive Film-Werbung – wie praktisch. Bild: keystone

Selbstverständlich wird seither spekuliert: War es ein Stunt, also einfach gute Werbung für den Film, oder war es das Resultat von Chalamets Spontaneität? Auf die Frage, weshalb er das tat, antwortete der Schauspieler zunächst mit: «Es ist ökologisch!» Danach soll er «zugegeben» haben, dass es die Umstände auf den Londoner Strassen waren: Um pünktlich zur Premiere zu kommen, habe er sich, statt das Auto zu nehmen, auf das E-Bike geschwungen.

Einen Tag später, bei der Filmpremiere in Paris, berichtete Chalamet dann, dass ihn seine Aktion einiges gekostet habe: Da er das Velo nicht korrekt parkiert habe, sei er mit einer Geldbusse von 60 britischen Pfund (etwa 67 Franken) belegt worden, so der Schauspieler zum «Quotidien».

Doch so richtig abnehmen will ihm zumindest die britische Presse seine Story nicht. Der «Guardian»: «Zunächst einmal kam er pünktlich – anstatt 20 Minuten zu spät zu kommen, weil es schwierig ist, ein funktionstüchtiges Fahrrad zu finden.» (Offenbar kennt man sich bei der Zeitung mit dieser spezifischen Problematik aus ...) Zudem habe sein Outfit, insbesondere die Unterseite seiner Hose, danach tadellos ausgesehen – statt mit einem «feinen Glanz aus Nieselregen, Abfällen und Urin überzogen zu sein.»

Und, am auffälligsten: Chalamet habe bei seiner Ankunft völlig unbeeindruckt gewirkt – unmöglich, angesichts des absoluten Chaos auf Londons Strassen. Bei der Zeitung ist man sich sicher:

«Wäre er mit dem Fahrrad eine längere Strecke gefahren, hätte er einen Blick voller Wut auf die nicht enden wollende Litanei von Autos geworfen, die versuchen, ihn zu rammen, auf andere Radfahrer, die an ihm vorbeischiessen, und auf die Massen von Fussgängern, die immer wieder gedankenverloren vor ihm herlaufen, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, auf TikTok zu scrollen, um auch nur ein Fünkchen räumliches Bewusstsein zu haben.»

Chalamet sei ein wirklich guter Schauspieler – aber so gut nun auch wieder nicht.

(lak)