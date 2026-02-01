Ryan Gosling spielt in der Adaption von «Project Hail Mary» einen einsamen Astronauten. Bild: amazon

Auf diese 7 Buchverfilmungen kannst du dich dieses Jahr freuen

Bücher sind beliebte Vorlagen für Filme und Serien – sei es nun ein Klassiker wie «Narnia» oder «Wuthering Heights» oder eine Neuerscheinung, die die Bestsellerlisten im Sturm erobert.

Wer die folgenden Bücher noch lesen möchte, bevor sie auf die grosse Leinwand kommen, sollte also bald damit anfangen.

«Project Hail Mary» von Andy Weir

Andy Weir ist nicht nur als Erfolgsautor von «Der Marsianer» bekannt, sondern hat mit «Project Hail Mary» ein weiteres grosses Sci-Fi-Buch geschrieben. Dieses wird nun von den Regisseuren Phil Lord und Chris Miller verfilmt, mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Der Film läuft bereits ab dem 19. März in unseren Kinos.

Bild: Vermilion

Ein Astronaut erwacht allein im Weltall – und leidet unter Gedächtnisverlust. Nach und nach kehren seine Erinnerungen zurück, und er besinnt sich auf seine Mission: Die Sonne kühlt sich aufgrund eines seltsamen Phänomens stark ab. Um die Erde zu retten, muss er herausfinden, wie dieses gestoppt werden kann.

Trailer:

«The Magician's Nephew» von C. S. Lewis

«The Magician's Nephew» ist der sechste Teil der «Narnia»-Reihe des britischen Autors C.S. Lewis. Jetzt bringt «Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig die klassische Fantasiegeschichte von 1955 auf die Leinwand. Emma Mackay schlüpft in die Rolle der weissen Hexe, während Daniel Craig und Carey Mulligan das Ensemble ergänzen. Im Kino läuft dieser Film nur in den USA, weltweit wird er im Dezember auf Netflix veröffentlicht.



Bild: HarperCollins US

In dieser «Narnia»-Geschichte geht es um Digory, der wegen seiner kranken Mutter bei seinem seltsamen Onkel leben muss. Gemeinsam mit dem Nachbarsmädchen entdeckt er geheimnisvolle Ringe, die einen verschwinden lassen – zumindest, wenn man Digorys Onkel Glauben schenkt. Neugierig, wie Kinder nun einmal sind, probieren die beiden die Ringe natürlich sofort aus und landen in einer anderen Welt.

«Supergirl: Woman of Tomorrow» von Tom King

Der Superhelden-Comic «Supergirl: Woman of Tomorrow» ist eine Mini-Serie aus dem Jahr 2021 von Tom King. Für die DC-Verfilmung führt Craig Gillespie Regie und Milly Alcock übernimmt die Rolle der Superheldin. Der Kinostart ist für den 25. Juni geplant.

Bild: Random House LLC US

Der Heimatplanet von Kara Zor-El wurde zerstört, und sie wurde zur Erde geschickt, um ihrem Cousin Superman zu helfen. Doch Supergirl hat so gar keine Lust darauf. Als sie einen neuen Tiefpunkt erreicht, taucht plötzlich eine ausserirdische Frau auf, die sie überreden will, an einer Mission teilzunehmen. Der Plan ist, an denjenigen Rache zu üben, die den Planeten zerstört haben.

Trailer:

«Remain» von Nicholas Sparks und M. Night Shyamalan

Für diese übernatürliche Liebesgeschichte haben sich Nicholas Sparks und M. Night Shyamalan zusammengetan. In der Filmadaption übernehmen Jake Gyllenhaal und Phoebe Dynevor die Hauptrollen. Shyamalan wird nicht nur Regie führen, sondern selbst einen Charakter verkörpern. Der Deutschschweizer Kinostart ist für den 22. Oktober angesetzt.

Bild: Heyne

Nach seinem Aufenthalt in einer Psychiatrie möchte der Architekt Tate einen Neuanfang wagen und zieht deshalb nach Cape Cod ans Meer. Dort soll er das Sommerhaus für einen Freund entwerfen. Bald trifft Tate auf Wren – doch nach und nach merkt Tate, dass Wren alles andere als ein typischer Kleinstadtmensch ist. Um Wren zu helfen, muss er zuerst die Wahrheit über ihre Vergangenheit aufdecken.

«The Love Hypothesis» von Ali Hazelwood

Ali Hazelwood gilt als die Roman-Autorin für junge Erwachsene. Jedes ihrer Bücher wird über Nacht zum Bestseller, so auch «The Love Hypothesis». Die romantische Komödie wird von Claire Scanlon verfilmt, mit Lili Reinhart und Tom Bateman in den Hauptrollen. Ein genaues Datum für den Kinostart steht noch nicht fest, es soll aber noch dieses Jahr so weit sein.

Bild: Little, Brown Book Group

In einem verzweifelten Versuch, einer Freundin zu beweisen, dass es in ihrem Liebesleben bestens läuft, bittet Olive (eine PhD-Studentin) ihren Professor, so zu tun, als ob sie in einer Beziehung sind. Das kommt auch Adam gelegen. Denn er muss das Komitee seiner Uni davon überzeugen, dass er hier sesshaft ist und noch lange an der Uni arbeiten möchte. Dabei vergessen die beiden schnell, dass ihre Gefühle eigentlich nur gespielt sein sollen.

«The Magic Faraway Tree» von Enid Blyton

«The Faraway Tree» ist eine vierteilige britische Kinderbuch-Serie von Enid Blyton, die zwischen 1939 und 1951 erschienen ist. Das zweite Buch, «The Magic Faraway Tree», wird nun von Ben Gregor und Simon Farnaby verfilmt. Zum Cast gehören Claire Foy, Andrew Garfield, Nicola Coughlan und Rebecca Ferguson. Ein genaues Datum für den Kinostart steht noch nicht fest, der Film soll aber noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Bild: Hachette Livre - Bnf

Eine Familie muss aufs Land ziehen und landet in einer heruntergekommenen Scheune. Während der Vater versucht, das Zuhause bewohnbar zu machen, entdecken die Kinder im naheliegenden Wald eine magische Welt.

Trailer:

«Hamnet» von Maggie O'Farrell

«Hamnet» ist eine fiktive Erzählung über das Leben von William Shakespeare und wurde 2020 von Maggie O'Farrel geschrieben. Regie führt Chloé Zhao, in den Hauptrollen sind Jessie Buckley und Paul Mescal zu sehen. «Hamnet» läuft aktuell in den Kinos.

Bild: Headline

England, 16. Jahrhundert: Im Alter von 11 Jahren stirbt der Sohn von Agnes und William Shakespeare an der Pest. Während Agnes versucht, nicht daran zu zerbrechen und für ihre anderen Kinder zu sorgen, zieht sich William ins Theater zurück und schreibt eines seiner bedeutendsten Werke: «Hamlet».

Trailer:

Auf welche Buchadaptionen freust du dich? Schreibe es in die Kommentare!

