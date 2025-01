Film-News

Fantasyabenteuer von «Game of Thrones»-Autor kommt in die Schweizer Kinos

Mit der TV-Serie «Game of Thrones» wurde der Fantasyautor George R. R. Martin weltberühmt. Nun wurde erneut ein Werk von ihm verfilmt – fürs Kino. «In the Lost Lands» läuft ab 6. März in den Deutschschweizer Kinos.

Der US-Amerikaner George R. R. Martin hat mit einer mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie «Game of Thrones» geschaffen. Nun kommt ein Fantasyabenteuer aus der Feder des Bestseller-Autors ins Kino, inszeniert von «Resident Evil»-Regisseur Paul W. S. Anderson. «In the Lost Lands» beruht auf einer Kurzgeschichte Martins.

Milla Jovovich («Resident Evil») spielt darin die Hexe Gray Alys. Sie soll einer Königin dabei helfen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Doch dazu muss sie in die Lost Lands. Eine gefährliche Aufgabe, bei der die Magierin den geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista – «Dune: Part Two») um Hilfe bittet. In weiteren Rollen spielen unter anderem Arly Jover («Axolotl Overkill»), Amara Okereke («Red Rose») und Fraser James («Terminator»).

Der Trailer zeigt eine düstere Welt, in der nach einem grossen Krieg nicht mehr viel übrig ist vom einstigen Leben. Gerippe zerstörter Häuser und Fabriken ragen dunkel in den bräunlichen Himmel. Dazwischen lauern gefährliche Monster und andere unheimliche Wesen.

«In the Lost Lands» entführe das Publikum in eine dystopische Welt, die von Intrigen, Machtspielen und dem Kampf ums Überleben geprägt sei, beschreibt Constantin das actionreiche Fantasyabenteuer. Eine Mischung, die Autor George R. R. Martin zusagt. «Er ist düster, voller Wendungen und atmosphärisch und macht eine Menge Spass», teilte der 76-Jährige mit. (sda/dpa)

Hier kannst du den Trailer schauen:

