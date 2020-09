Leben

Filme und Serien

Baby-Yoda ist zurück! Mystischer Trailer zu «The Mandalorian» Staffel 2



Baby-Yoda ist zurück! Mystischer Trailer zu «The Mandalorian» Staffel 2

Holt eure Raumschiffe aus der Garage, denn am 30. Oktober geht es wieder auf Weltraumtournee. Dann startet auf Disney Plus die 2. Staffel von «The Mandalorian». Passend dazu ist nun der erste Trailer erschienen, der glücklicherweise noch nicht allzu viel verrät.

PS: Ja, uns ist klar, dass das nicht Baby-Yoda ist. Aber es ist nun mal der Spitzname der Kreatur.

Einmal auf Deutsch ... Video: YouTube/KinoCheck

... und einmal auf Englisch: Video: YouTube/Star Wars

Passend dazu gab es auch gleich das offizielle Poster zu Staffel 2:

Bild: Disney Plus

Für Disney ist «The Mandalorian» zum Zugpferd für den hauseigenen Streaming-Dienst geworden. Für die Umsetzung ist weiterhin Jon Favreau verantwortlich. Er hat unter anderem bei «Iron Man» und «Das Dschungelbuch» Regie geführt.

Streaming Abonnieren Abonnieren

Viele weitere Serien über die nächsten Jahre

Die zweite Staffel wird voraussichtlich aus acht Episoden bestehen. Die genaue Laufzeit ist noch nicht bekannt. Disney ist von der Serie so überzeugt, dass eine 3. Staffel bereits in Arbeit ist. Ebenfalls hat der Mauskonzern diverse andere «Star Wars»-Serien in Auftrag gegeben. Darunter ist unter anderem eine Miniserie, die sich um Obi-Wan Kenobi drehen soll. Eine weitere Serie soll zeitlich vor «Rogue One» angesiedelt sein und die Vorgeschichte von Captain Cassian Andor und K-2SO erzählen.

Mehr zu Disney und «Star Wars»:

Neue Wege will Disney mit einem Serienableger gehen, in dem eine Heldin die zentrale Figur sein wird. Bekannt ist bisher nur, dass sich die Serie auf neues Territorium begeben wird, also nicht im bekannten Skywalker-Universum spielen soll. Verantwortlich für die Serie wird Leslye Headland sein. Wer sich ihre bisherige Arbeit einmal anschauen möchte, sollte die Netflix-Serie «Matrjoschka» («Russian Doll») schauen. Für all diese Live-Action-Serien gibt es noch kein konkretes Startdatum. Sie dürften aber alle in den nächsten drei bis vier Jahren erscheinen.

Bild: Disney

Dann wäre da schliesslich noch eine Serie, die alle Fans von «The Clone Wars» ansprechen soll. 2021 wird «The Bad Batch» starten, die eine Handlung aus Staffel 7 von «The Clone Wars» aufgreift: Die Geschichte um die sogenannte Clone Force 99, auch The Bad Batch genannt. (pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Jubelt! Hier kommt History Porn, «Star Wars»-Edition! Banksy zerstört per Knopfdruck – und das sogar regelmässig Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter