Trailer zu «The Gates» zeigt Filmstar James Van Der Beek in seiner letzten Rolle

James Van der Beek verlor am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren seinen langjährigen Kampf gegen den Krebs. Schon bald wird er jedoch noch einmal in einem neuen Projekt auf der grossen Leinwand zu sehen sein.

Michelle Nuhn / watson.de

Über Jahre hinweg galt James Van Der Beek dank seiner Rolle in der US-Serie «Dawson's Creek» als vertrautes Gesicht in der Popkultur. Umso tragischer waren daher die News um seinen Tod vor wenigen Tagen. Nachdem der Schauspieler im Sommer 2023 mit Darmkrebs diagnostiziert worden war, verlor er schliesslich den Kampf gegen die Krankheit.



Neben seiner Familie und seinen Fans trauerten auch zahlreiche Hollywood-Promis um ihn. Trotz gesundheitlicher Probleme stand James Van Der Beek jedoch bis zuletzt noch regelmässig vor der Kamera. Nun erscheint mit «The Gates» der Trailer zu seinem letzten Projekt.

James Van Der Beek spielt im Horror-Thriller «The Gates» mit. Bild: imago images

James Van Der Beek in «The Gates»: Darum geht es

Der Serienstar wird posthum im Thriller «The Gates» zu sehen sein. Ein erster Trailer gibt nun Einblick in einen seiner letzten Leinwandauftritte. Darin spielt er den manipulativen Pastor Jacob. Die Regie führte der preisgekrönte Filmemacher John Burr, dessen Arbeit für ihre psychologischen Spannungsmomente bekannt ist.



Im Zentrum der Story stehen drei Freunde, die durch eine bewachte Wohnanlage ungewollt Zeugen eines Mordes werden. Schnell geraten sie selbst ins Visier von Jacob (James Van Der Beek), einem charismatischen, aber skrupellosen Pastor. Um zu überleben, müssen sie sich nicht nur ihm stellen, sondern auch den misstrauischen Anwohnerinnen und Anwohnern.

Neben einer düsteren Stimmung lässt der rund zweiminütige Trailer bereits jetzt auf eines hoffen: spannungsgeladene Momente. So wird James Van Der Beek zum ultimativen Gegenspieler der drei Männer – ein direkter Kontrast zu seiner Paraderolle als filmbegeisterter Highschool-Schüler Dawson Leery in «Dawson's Creek».

Schon am 13. März dieses Jahres soll der Thriller in den US-Kinos erscheinen. Für die Schweiz gibt es noch keinen offiziellen Kinostart. Neben James Van Der Beek gehören Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers und Brad Leland zum Cast der Produktion.

James Van Der Beek rührt Fans mit neuem Trailer

Für viele Fans ist die Veröffentlichung des Trailers ein besonders emotionaler Moment. Zwischen dem Schock über seinen plötzlichen Tod und der Rührung über diesen finalen Auftritt löst der erste Einblick in den bevorstehenden Thriller grosse Anteilnahme aus.

Unter dem von Lionsgate auf YouTube veröffentlichten Trailer schreibt eine Person: «Traurig, dass dies James Van Der Beeks letzter Auftritt überhaupt war. Ruhe in Frieden.» Eine zweite kommentiert: «Ich schaue ihn nur für James Van Der Beek.»

Dass der Schauspieler in dem Thriller ausgerechnet in die Rolle des Bösewichts schlüpft, sorgt bei vielen seiner Fans für grosse Überraschung: «Oh Gott, mein Herz. Er hat uns einen Gruselfilm hinterlassen. Ich liebe ihn so sehr.»

Kurz nach seinem Tod lobte Regisseur John Burr gegenüber «Deadline» noch die Arbeit des verstorbenen Stars: «Obwohl er sich uneingeschränkt seiner Rolle als fehlerhafter, amoralischer Antagonist unserer Geschichte verschrieben hatte, verwandelte er sich zwischen den Szenen mühelos wieder in den bodenständigen, charmanten Menschen, der er im Grunde seines Herzens war.»