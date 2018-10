Comic-Zeichner malt seine Lieblingshelden noch mal – als Schwarze

Leben

Comic-Zeichner malt seine Lieblingshelden als Schwarze



«South Park», «Family Guy» oder «Hey Arnold» – in der Cartoonwelt sind die Helden zumeist weiss, nicht schwarz. Wie es aussähe, wenn dem anders wäre, hat Tyron Handy auf Instagram an einigen Beispielen ausprobiert.

Gegenüber Buzzfeed erzählte der Zeichner den Grund: «Als ich aufwuchs, fand ich mich in den meisten Comics nicht wieder – Schwarze sind in Comics und Serien meist nur der beste Freund der weissen Hauptperson. Schwarze Kinder müssen sich öfter in den Medien repräsentiert sehen.»

Hier 3 Beispiele aus der Feder des Amerikaners:

Family Guy

Hey Arnold

The Simpsons

Powerpuff Girls

Rugrats

Goofy und Max

(watson.de)

