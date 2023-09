Werden Filme bald von ChatGPT geschrieben?

Dass bis jetzt noch kein Deal zustande gekommen ist, lässt für die Wintersaison Böses erahnen. Denn wenn in den nächsten Wochen auch nichts passiert, hat das verheerende Auswirkungen auf die Wintersaison, schreibt CNN . Die Möglichkeiten für neue Filme und Serien im Winter sei dann einfach verschwunden. Und wenn es keine Wintersaison gibt, wird es bis zum neuen Jahr kaum Arbeit an Fernsehproduktionen geben, mit oder ohne Vereinbarung.

ChatGPT wird in naher Zukunft also keine Autorinnen und Autoren ersetzen – zumindest nicht komplett. Dass sich die Filmstudios und die Autoren-Gewerkschaft bald einig werden, scheint unwahrscheinlich. Denn zu einer anderen Forderung hat sich AMPTP bisher nicht geäussert: Autoren fordern ausserdem, dass ihre Arbeit nicht benutzt wird, um KI-Programme zu trainieren .

Wie würde die Bezahlung aussehen? Im Vorschlag von AMPTP steht, dass, wenn Autoren beispielsweise ein von KI erstelltes Drehbuch erhalten und überarbeiten sollen, erhalten sie «das Honorar für ein Drehbuch ohne zugewiesenes Material und nicht für eine Neufassung». Die Studios wollen Autorinnen und Autoren also so entlohnen, als würden sie Originalwerke schreiben, auch wenn sie «nur» ein KI-Skript überarbeiten.

Mitte August erklärte die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die Studios und Streaming-Anbieter vertritt, wie sie in kreativen Prozessen mit KI-Tools wie ChatGPT umgehen wollen. AMPTP betonte, dass die Nutzung der Tools nicht zu einer Untergrabung der Autoren führen wird. Sprich, sie möchten die Technologie nutzen und haben nicht vor, diese gänzlich zu verbieten.

Eine Forderung der Drehbuch-Autorinnen und Autoren, die seit vier Monaten in Hollywood streiken, ist, nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt zu werden. Nun wird langsam klar, wie die grossen Film-Studios KI in die Drehbucherstellung einbauen wollen.

Die Streiks in Hollywood dauern an. Eine Angst der Drehbuch-Autoren ist, künftig durch KI ersetzt zu werden. Wie gross ist diese Bedrohung?

Miley Cyrus wurde an Filmset gefesselt – und entwickelte Panikattacken

2018 fiel Miley Cyrus' Villa in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Sie ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika – und erlebt auch in ihrer Rolle die maximale Hilflosigkeit.

US-Sängerin Miley Cyrus erinnert sich an die verheerenden Brände in Kalifornien. Durch diese verlor sie ihr Haus in Malibu. Während es brannte, war sie selbst bei Dreharbeiten in Südafrika – gefesselt an ein Bett. Die Geschehnisse damals führten bei ihr zu psychischen Problemen, gibt sie heute preis.