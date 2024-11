«Drachenzähmen leicht gemacht» kommt als Realverfilmung – erster Teaser veröffentlicht

Mehr «Leben»

Der Animationsfilm «How to Train Your Dragon» (Deutsch: «Drachenzähmen leicht gemacht») wurde neu verfilmt. Diesmal allerdings als Live-Action.

Der Film von Autor und Regisseur Dean DeBlois kommt am 12. Juni 2025 in die Kinos und ist eine originalgetreue Neuverfilmung des gleichnamigen Animationsfilms von DreamWorks Animation aus dem Jahr 2010. In der neuen Version spielen Mason Thames als Hicks und Nico Parker als Astrid. Die Besetzung wird durch Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz und Murray McArthur abgerundet.

Es geht um den jungen Wikinger Hicks, der loszieht, um Drachen zu jagen, sich aber stattdessen mit einem Drachen namens Toothless anfreundet.

«Dad, ich kann keine Drachen töten», sagt er im Trailer zu seinem Vater, Stoick the Vast (Butler, der seine Rolle aus der Zeichentrickserie wieder aufnimmt). Hicks Vater antwortet entschlossen: «Aber du wirst es tun.»

DeBlois, der seit dem Start des Franchise dabei ist, schrieb und führte Regie bei dem neuen Projekt. Es basiert auf dem Animationsfilm aus dem Jahr 2010, bei dem er gemeinsam mit Chris Sanders Regie führte und der wiederum von der Buchreihe der Autorin Cressida Cowell inspiriert wurde. Als Produzenten für den neuen Film fungieren DeBlois, Marc Platt und Adam Siegel.

Die Filmreihe «How to Train Your Dragon» wurde viermal für den Oscar nominiert und spielte weltweit mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2010 hat zwei Fortsetzungen hervorgebracht, die letzte ist 2019 «How to Train Your Dragon: The Hidden World».

Den Teaser kannst du hier schauen:

(cmu)

Mehr zu Filme und Serien: