Du liegst im Schoggi-Koma? Diese 7 neuen Filme und Serien kannst du über Ostern schauen

Du hast beim Oster-Brunch über die Stränge geschlagen und liegst nun nur noch faul auf dem Sofa? Dann haben wir hier ein paar Streaming-Tipps für dich. Zugegeben, für zwei Filme musst du dich ins Kino bewegen oder sie auf fragwürdigen Seiten herunterladen .

«The Assessment»

Ein paar Jahre in der Zukunft können nur noch Teile der Erde bewohnt werden. Die Regierung überwacht deshalb genau die Bevölkerungsanzahl. Wenn ein Paar ein Kind möchte, müssen sie sich zuerst einem Eignungstest unterziehen.

Verfügbar im

Kino

Trailer

«North of North»

Eine Comedy-Serie aus dem hohen Norden Alaskas, in der eine junge Inuk-Frau herausfinden muss, was sie mit ihrem Leben machen möchte. Und dann taucht noch ihr verschollen geglaubter Vater auf, der 26 Jahre nicht wusste, dass er eine Tochter hat.

Verfügbar auf

Netflix

Trailer

«The Last of Us»

Am Ostersonntag kommt die zweite Folge der neuen Staffel von «The Last of Us» heraus. Joel und die inzwischen erwachsene Ellie leben seit einigen Jahren in Jackson. Sie gehen ihre eigenen Wege, denn Ellie hat Joel immer noch nicht vergeben, dass er sie angelogen hat. Auch wenn schon länger keine Klicker mehr angegriffen haben, sicher sind sie innerhalb der hölzernen Stadtmauern nicht.

Verfügbar auf

Sky Show

Trailer

«Dying for Sex»

Michelle Williams spielt Molly, die die Diagnose Brustkrebs im Endstadium erhält. Sie entscheidet sich, ihren Ehemann zu verlassen, und erkundet zum ersten Mal ihre sexuellen Wünsche und begeht sich auf den Weg, sich selbst zu finden. Die limitierte Serie basiert auf einer wahren Geschichte.

Verfügbar auf

Disney Plus

Trailer

«Black Mirror»

Seit Kurzem ist die 7. Staffel der Sci-Fi-Serie verfügbar. Obwohl jede Folge in sich abgeschlossen ist, geht die Geschichte mit der USS Callister weiter. Denn für die Crew fangen die Probleme nach den Ereignissen der vergangenen Folge erst richtig an.

Verfügbar auf

Netflix

Trailer

«The Gardener»

Diese spanische Serie erfüllt das Krimi-Klischee schlechthin, denn der Gärtner ist der Killer. Seit einem Autounfall kann Elmer keine Emotionen fühlen und ist damit der perfekte Auftragskiller für seine Mutter. Bis er sich unerwartet in eines seiner Ziele verliebt.

Verfügbar auf

Netflix

Trailer

«The Amateur»

Rami Malek spielt einen introvertierten Analysten, der für die CIA arbeitet. Doch als seine Frau bei einem Terroranschlag getötet wird, nimmt er die Aufspürung der Verantwortlichen selbst in die Hand.

Verfügbar im

Kino

Trailer

