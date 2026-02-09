wechselnd bewölkt
Minions 3: Trailer am Super Bowl veröffentlicht

Film-News

«BANANA!» – Trailer für neuen Minions-Film veröffentlicht

Die Minions sind in Hollywood eingefallen. Diese Fortsetzung läuft ab Juli im Kino.
09.02.2026, 13:5609.02.2026, 13:56

Das Filmstudio Universal hat den 59. Super Bowl in San Francisco dazu genutzt, um für den dritten «Minions»-Film Werbung zu machen. Es enthüllte dabei nicht nur den Trailer, sondern auch den Titel: «Minions & Monsters».

Im Trailer ist zu sehen, wie die Minions in Hollywood sind und eine Filmkarriere anstreben. Während der Dreharbeiten für einen Film treiben sie es bei einer Kampfszene zu weit und greifen ihre Gegner tatsächlich an.

In dem 2015 erschienenen Film «Minions» waren Sandra Bullock als Erfinderin und Bösewicht Scarlet Overkill und Jon Hamm als ihr Ehemann Herb Overkill zu hören. Weiter gehörten Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan und Jennifer Saunders sowie Steve Carell als Gru und Pierre Coffin als die Minions zum Cast. Wer bei diesem dritten Teil dabei ist, ist noch nicht bestätigt.

Minions 3 Minions &amp; Monsters
Die gelben Wesen mit blauen Latzhosen kehren zurück und übernehmen die Filmindustrie Amerikas.Bild: Universal

«Minions 3» wurde von Brian Lynch («Minions», «The Secret Life of Pets») geschrieben und von dem Oscar-nominierten Pierre Coffin inszeniert, dem Filmemacher hinter den ersten drei «Despicable Me»-Filmen und dem ersten «Minions»-Film. Coffin hat den gelben Kreaturen seit ihrem Filmdebüt im Jahr 2010 auch ihre Stimmen geliehen. Der Film wird von Chris Meledandri, Gründer und CEO des Animationsstudios Illumination, und Bill Ryan produziert.

«Monsters» startet am 1. Juli 2026 schweizweit in den Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Video: YouTube/Illumination

(cmu)

