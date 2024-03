Langeweile über Ostern? Diese Serien kannst du jetzt auf Netflix und Co. bingen

Eddie Horniman (wird von Theo James gespielt) erbt unerwartet das Landgut seines Vaters, muss aber feststellen, dass es Teil eines Cannabisimperiums ist. Das bringt eine Reihe zwielichtige Gestalten mit sich, die sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. Doch Eddie versucht, die Gangster mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und wir immer mehr in den Sog des Verbrechens gezogen.

Im Tierreich führen oft die Weibchen ihre Familie an. Sie gehen auf die Jagd, kämpfen ums Überleben und geben ihre Weisheit an die nächste Generation weiter. Diese «National Geographic»-Dokumentation zeigt Matriarchate auf der ganzen Welt und dokumentiert die Aufopferung und Widerstandsfähigkeit von mächtigen Anführerinnen im Tierreich. Die siebenteilige Serie wurde vier Jahre lang von einem von Frauen geführten Produktionsteam aus der ganzen Welt produziert. Gesprochen wird die Serie von Angela Bassett.

Basierend auf dem New York Times-Bestseller von Charmaine Wilkerson ist «Black Cake» ein Familiendrama verpackt in einen Krimi, der über mehrere Generationen und Kontinente spannt.

Simon und Prince Wilhelm hatten es nicht immer leicht: Von Geheimnissen bis hin zu Sextape-Skandalen wurde ihre Beziehung immer wieder auf die Probe gestellt. In der finalen Staffel von «Young Royals» müssen sie herausfinden, was sie bereit sind zu opfern für ihre Beziehung, die im Widerspruch zu den Idealen und Traditionen des Königshauses steht.

«Shōgun»: Darum ist das japanische «Game of Thrones» die vielleicht beste Serie des Jahres

Diese japanische Mini-Serie spielt im Jahre 1600, zu Beginn des jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Lord Yoshii Toranaga kämpft um sein Leben, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Er bekommt unerwartete Hilfe von einem Engländer, dessen Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf gestrandet ist. Denn dieser verfügt über Geheimnisse, die Toranaga helfen könnten, die Waage der Macht zu kippen. Das Schicksal der beiden Männer ist untrennbar mit der Dolmetscherin Toda Mariko verbunden, einer geheimnisvollen Adligen.

Tastenhandys: Wer tippt am schnellsten?

Während du all die Schokolade verdaust: 10 Fragen und Antworten zu Ostern

In Luzerner Kantonsspital kursiert «Mimimi-Formular» – Belegschaft «verletzt und empört»

Höhere Lohnabzüge und Mehrwertsteuer, so will der Bundesrat die 13. AHV umsetzen

4-Tage-Woche: Erstes grosses Pilotprojekt in der Schweiz

Xabi Alonso will vorerst bei Leverkusen bleiben +++ Jashari wohl vor Wechsel nach Belgien

Es wird sogar noch schlimmer: So mies wird das Wetter an Ostern

Die verrückte Geschichte, wie Renate Wild (55) in die Armut rutschte

24 Fails für die pure Lust am Scheitern (der anderen)

Über 700'000 Menschen in der Schweiz leben in Armut. Eine von ihnen ist Renate Wild. Die 55-Jährige ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Nach einem schweren Schicksalsschlag muss sie seit Jahren mit dem Existenzminimum auskommen.

«Ich hatte mein ganzes Leben finanzielle Probleme. Gereicht hat es nie.» Das sagt Renate Wild, zweifache Mutter und verwitwet. Wild gehört zu den 702'000 Personen, die in der Schweiz 2022 in Armut lebten.