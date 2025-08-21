Der neue Lego-Todesstern wurde geleaked – den Preis willst du gar nicht wissen

Lego bringt am 1. Oktober ein neues Todesstern-Modell heraus. Erste Bilder tauchen bereits online auf – die Fans und Sammler sind masslos enttäuscht.

Im Oktober bringt Lego laut Berichten ein neues Todesstern-Set heraus. «Star Wars»-Fans warteten schon lange darauf, und die Erwartungen waren hoch – bis verschiedene Leaks das Design des Sets (und dessen Preis) verrieten.

Viele Fans und Sammler sind ganz und gar nicht glücklich mit den geleakten Details. Hier sind die Eckdaten:

Teile: 9023

Preis: 999 US-Dollar

Veröffentlichung: 1. Oktober 2025

Und so sieht das Modell aus:

Wer also dieses Set mit über 9000 Teilen möchte, muss 1000 US-Dollar hinblättern. Das sind rund 800 Franken. Bereits die vergangenen Wochen musste Lego wegen der Preise von neuen «Star Wars»-Sets viel Kritik einstecken.

Die Veröffentlichungen im August beinhalteten mit Spannung erwartete Modelle, darunter den Repulikanischer Juggernaut und den Battle of Felucia Separatist MTT, beide Modelle werden zurzeit für 159 Franken verkauft. Online-Bewertungen kritisieren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht stimmt.

Die Kritik an dem neuen Todesstern-Set geht aber über die Kosten hinaus. Viele Fans haben etwas komplett anderes erwartet als das, was sie im Oktober erhalten werden. Sie schreiben auf Reddit: «Das ist entsetzlich... es wäre mir peinlich, das zu präsentieren» und «für 1000 Dollar erwarte ich einen kompletten Todesstern. Nicht nur einen Ausschnitt».

Erwartet wurde ein komplett rundes Modell, das dem Todesstern von aussen gleich sieht – nicht ein flacher Querschnitt mit verschiedenen Szenen aus «A New Hope» und «Return of the Jedi».

Lego schaffte es, viele Szenen mit insgesamt 38 Minifiguren im Set unterzubringen. Aber auch hier hagelt es Kritik von Fans, denn die einzelnen Szenen seien sehr klein und Lego habe Abstriche bei den Details und der Genauigkeit gemacht.

Viele Fans sind der Meinung, dass Lego bei den Szenen Abstriche gemacht hat. Bild: reddit

Nur um einige Beispiele zu nennen: Darth Vaders Meditationskammer war nur an Bord seines Super-Sternenzerstörers zu sehen, nicht auf dem Todesstern. Ebenso fand die Rettung von Luke und Leia nicht in demselben Raum statt, in dem Obi-Wan den Traktorstrahl der Kampfstation abschaltete.

Ebenfalls sieht es auf den Bildern so aus, als wäre die Rückseite des Modells genauso flach wie die Vorderseite. Eine weitere verpasste Gelegenheit, da eine gewisse Wölbung auf der Rückseite nicht schwer zu realisieren gewesen wäre und bei den Fans besser angekommen wäre.

So aber sind viele der Meinung, dass das neue Todesstern-Set den Preis von 1000 Dollar nicht wert ist.

