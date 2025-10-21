bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

«Catan» als Film und Serie – Netflix kauft die Rechte

Die Siedler von Catan Box
Die Siedler von Catan Box.Bild: Kosmos

«Catan» als Film und Serie – Netflix kauft die Rechte

21.10.2025, 22:2421.10.2025, 22:24

Netflix setzt auf Holz, Schafe, Weizen, Lehm und Erz: Der Streamingriese hat die Rechte für Adaptionen des Brettspiel-Klassikers «Catan», früher «Siedler von Catan», erworben. «Die Welt im Zentrum dieses globalen Phänomens» werde erstmals durch Filme, Serien und andere Formate, darunter Live-Action und Animation, zum Leben erweckt, kündigte Netflix auf der Plattform X an.

Mit «Siedler von Catan» hatte der deutsche Spiele-Erfinder Klaus Teuber 1995 ein Brettspiel entwickelt, das weltweit zu einem der erfolgreichsten Spiele wurde. In Dutzenden Ländern wird auf den sechseckigen Feldern mit Rohstoffen wie Holz, Erz oder Lehm gehandelt, um Siedlungen oder Strassen zu bauen. Das Spiel ist in über 40 Sprachen übersetzt, es gibt etliche Versionen und Erweiterungen.

Die Siedler von Catan Spielaufbau
Die Siedler von Catan Spielaufbau.Bild: Kosmos

«Ernsthaftes Drama»

«Jeder, der Catan gespielt hat, weiss, dass intensive Strategie und Verhandlungen als Kern des Spiels endlose Möglichkeiten für ernsthaftes Drama bieten», hiess es in einer Mitteilung von Netflix-Serien-Chefin Jinny Howe. Zu den Produzenten der Netflix-Projekte gehören unter anderem Klaus Teubers Söhne, Guido und Benjamin Teuber. Der Spiele-Erfinder war 2023 im Alter von 70 Jahren gestorben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 10 meist geschauten Netflix-Filme
1 / 13
Das sind die 10 meist geschauten Netflix-Filme
Top 10 Filme auf Netflix.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Hellebarden-Verbot für Dettling und Co.: Bundeskanzlei weist die SVP zurecht
Meistgeteilt
1
Selenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen + Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt
2
Mehrere Tote bei Al-Kaida-Angriff im Jemen
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
Folgende Situation habe ich in einem Bus erlebt: Ein älterer Mann hat sich in einem Zweierabteil neben eine schöne junge Frau gesetzt (der Bus war nicht besonders voll, es hätte noch freie Zweierabteile gehabt).
Zur Story