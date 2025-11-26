Mit einem gigantischen Finale verabschiedet sich die Kult‑Serie «Stranger Things» von der Bildfläche. Bild: keystone

Alles zum Staffelende von «Stranger Things»

Eine der grössten Netflix-Serien überhaupt endet – und das kostet der Streaming-Dienst noch einmal richtig aus. Hier erfährst du alles, was du über «Stranger Things» Staffel fünf wissen musst.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Mit einem gigantischen Finale verabschiedet sich die Kult‑Serie «Stranger Things» von der Bildfläche. In Staffel fünf kehren Stars wie Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), David Harbour (Jim Hopper) und Winona Ryder (Joyce) zurück – zusammen mit Neuzugang Linda Hamilton.

Das Genre‑Spektrum reicht von Retro‑Horror über Sci‑Fi bis zum Familiendrama und Staffel fünf soll die bisher grösste, emotionalste und visuell ambitionierteste Runde werden.

Die Sendetermine für «Stranger Things» Staffel 5 bei Netflix

Das Serien-Finale erscheint in drei Etappen bei Netflix, sodass man schnell mal den Überblick verlieren kann. Folgende Tage solltest du dir rot im Kalender anstreichen:

Teil 1 (Folge 1 bis 4): 27. November 2025

Teil 2 (Folge 5 bis 7): 26. Dezember 2025

Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026

Um welche Uhrzeit erscheint «Stranger Things» Staffel 5?

Normalerweise landen neue Netflix-Produktionen in der Schweiz vormittags auf der Plattform, nicht so aber das «Stranger Things»-Finale. So sind alle Teile ab 2 Uhr morgens (MEZ) verfügbar. Dies ist auch direkt bei Netflix vermerkt. Wer also nicht gespoilert werden möchte, muss besonders lange wach bleiben oder sich den Wecker stellen.

Trailer zu «Stranger Things» Staffel 5

Der finale Trailer zum ersten Teil der fünften Staffel wurde am 23. November 2025 veröffentlicht:

Eine frühere offizielle Vorschau auf Youtube nimmt Bezug auf die komplette Staffel.

«Stranger Things» Staffel 5: Titel und Länge der Folgen

Mittlerweile sind die Laufzeit und die Titel zu allen insgesamt acht Episoden des Serien-Finales bekannt: Nicht alle weisen Spielfilmlänge auf, was bei manchen Fans vorab für Ernüchterung sorgte.

1. «Die Suche» (68 Minuten)

2. «Das Verschwinden von» (54 Minuten)

3. «Die Turnbow-Falle» (66 Minuten)

4. «Der Zauberer» (83 Minuten)

5. «Der Stromschlag» (77 Minuten)

6. «Die Flucht von Camaztoz» (58 Minuten)

7. «Die Brücke» (97 Minuten)

8. «Zurück in der realen Welt» (121 Minuten)

Handlung von «Stranger Things» Staffel 5 bei Netflix

Wir befinden uns im Herbst 1987. Hawkins trägt noch die Narben der Risse ins Upside Down. Die Figuren haben ein gemeinsames Ziel: Vecna zu finden und zu beseitigen.

Doch er ist spurlos verschwunden, während eine Militär‑Quarantäne über der Stadt verhängt wurde und Eleven im Visier steht.

Ein letztes Gefecht rückt näher – die zentrale Gruppe muss sich noch einmal vereinen, um eine Bedrohung zu stoppen, die alles übersteigt, was sie bislang gekannt haben.