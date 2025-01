An der Seite von Jamie Foxx feiert Cameron Diaz in der Komödie ihr Schauspiel-Comeback. Bild: netflix

«Back in Action»: Neuer Film von Cameron Diaz wird von Kritikern zerrissen

Michelle Nuhn / watson.de

Cameron Diaz ist eine der wohl bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Bereits seit den 1990er-Jahren steht die US-Amerikanerin erfolgreich vor der Kamera. Ihren grossen Durchbruch feierte sie mit ihrer Rolle in «Verrückt nach Mary» (1998). Neben ihrem Auftritt in «3 Engel für Charlie» (2000) zählten seither vor allem Komödien zum Steckenpferd des Filmstars.

Zuletzt war es jedoch unerwartet ruhig um sie geworden. Ein Blick in ihre Filmografie datiert die letzte Produktion der Hollywood-Grösse auf 2014. Nach über einem Jahrzehnt ist sie nun wieder auf der Bildfläche zu sehen. Doch kaum ist Cameron Diaz zurück, hagelt es auch schon bittere Kritik.

Netflix-Film floppt trotz Starbesetzung

Lange mussten Fans auf die Veröffentlichung von «Back in Action» warten. In dem neuen Spionage-Film sind zwei Mega-Stars Seite an Seite zu sehen, die gleichzeitig mal eben ihr Comeback im Schauspielbusiness feiern. In der Netflix-Produktion spielen Cameron Diaz und Jamie Foxx ehemalige CIA-Spione, die widerwillig in den Einsatz zurückkehren, als ihre wahren Identitäten auffliegen.

Doch kann am Ende wohl weder die Freude über ihre Rückkehr noch ihre jahrelange Filmerfahrung den Streifen vor der niederschmetternden Kritik bewahren. So muss «Back in Action» bereits am ersten Wochenende nach seiner Veröffentlichung auf der Streamingplattform ordentlich einstecken.

Auf der Bewertungswebseite «Rotten Tomatoes» erhält das Duo gerade einmal einen Score von 24 Prozent. Und auch beim Blick in die Rezensionen wird den beiden Stars wahrscheinlich das Lachen vergehen. Ein Autor von «Flickering Myth» schreibt da nämlich beispielsweise mehr als deutlich:

«‹Back in Action› sollte ganz hinten im Netflix-Verzeichnis stehen, damit niemand den Fehler macht, ihn zu sehen.»

Und damit bleibt er nicht alleine. Denn auch viele weitere Kritikerinnen und Kritiker gehen auffällig hart ins Gericht mit dem Film. Andere Webseiten wie unter anderem «IndieWire» bemängeln, das grösste Problem des neuesten Projekts von Cameron Diaz und Jamie Foxx sei ein «einfallsloses Drehbuch [...], was dafür sorgt, dass der Film weder als Actionfilm noch als Komödie überzeugen kann.»

Comeback von Cameron Diaz gelingt auch nicht bei Fans

Ähnlich verhält es sich da auch mit den ersten Reaktionen auf Social Media. So meldeten sich einige Fans bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung des Films zu Wort. «Ihr habt die letzten Projekte von David Lynch vor seinem Tod gestrichen/übergangen, um so einen Mist zu produzieren?» oder auch «langweiliger Abklatsch» sind nur zwei der zahlreichen Negativ-Kommentare auf X.

Während eine andere Person «Back in Action» nicht mal eine Chance geben will und ihn schon jetzt als «weiteren Haufen Mist» bezeichnet, lassen sich aber auch hier und da vereinzelte Stimmen finden, die sich enthusiastisch zeigen. «Wir sind bereit dafür. Dürfte ein guter Film werden», schreibt ein Fan.

