OMG! Grogu ist zurück: Hier ist der erste Trailer zum «The Mandalorian»-Film

Mehr «Leben»

Nach drei Staffeln von «The Mandalorian» geht die «Star Wars»-Spinoff-Serie als Kinofilm weiter. Disney hat nun den ersten Trailer für «The Mandalorian & Grogu» veröffentlicht.

Pedro Pascal wird seine Rolle als Kopfgeldjäger Din Djarin wieder aufnehmen und gemeinsam mit Baby-Yoda Grogu durch die Galaxis reisen.

Der actiongeladene Trailer vermittelt eine etwas andere Stimmung als sonst bei «Star Wars»-Filmen und wirkt sehr unbeschwert und familienfreundlich. Baby Yoda hat die meiste Bildschirmzeit, und fast alle Figuren tragen entweder eine Maske oder sind Kreaturen oder Roboter – das einzige deutlich erkennbare menschliche Gesicht ist das von Sigourney Weaver als Oberst der Rebellenallianz.

Grogu gehört aktuell zu den beliebtesten «Star Wars»-Kreaturen. Bild: screenshot disney

Der Trailer sollte eigentlich bereits vergangene Woche veröffentlicht werden, wurde aber immer wieder verschoben (möglicherweise wegen Disneys aktuellem Jimmy-Kimmel-Debakel).

Der erste Star-Wars-Film seit dem 2019 erscheinenden «The Rise of Skywalker» wird von Jon Favreau, dem Schöpfer der Serie, umgesetzt und von Favreau und Dave Filoni geschrieben.

Zum Cast gehören neben Pascal und Weaver auch Jeremy Allen White als Rotta the Hut (Sohn von Jabba the Hutt) und Jonny Coyne als imperialer Kriegsherr.

Lucasfilm hat in naher Zukunft einen weiteren «Star Wars»-Kinofilm: «Star Wars: Starfighter», ein alleinstehender Film unter der Regie von Shawn Levy, der rund fünf Jahre nach den Ereignissen von «The Rise of Skywalker» spielt. In dem Film spielen Ryan Gosling, Matt Smith, Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und Amy Adams. Disney wird «Starfighter» voraussichtlich am 28. Mai 2027 in die Kinos bringen.

«The Mandalorian & Grogu» startet am 20. Mai 2026 in den Deutschschweizer Kinos.



Hier kannst du den Trailer schauen:

(cmu)

Mehr zu «Star Wars»: