«Fall für das Jugendamt»: Fitnessinfluencer gibt seinem 5 Monate alten Sohn Kreatin

Christian Wolf mischt seinem Baby Kreatin in den Brei. Der Shitstorm liess nicht lange auf sich warten.

Der Fitnessinfluencer Christian Wolf hat bekannt gegeben, dass er seinem Sohn Kreatin verabreicht. Damit hat er sich – wieder einmal – in einen Shitstorm der Sonderklasse katapultiert. Wirklich zu interessieren, scheint das den 29-Jährigen aber nicht.

Christian Wolf sorgt seit Monaten für eine Kontroverse nach der anderen. Der Influencer bewirbt unter anderem Protein-Pülverchen und Ersatzprodukte ohne Zucker für eine «ausgewogene Ernährung». Gerade wegen dieser «ausgewogenen Ernährung» wird ihm jedoch vorgeworfen, dass er seine Freundin – GNTM-Model Romina Palm – in ihre Essstörung zurücktreibt. Vor einigen Wochen gab er zudem bekannt, dass er ihr nichts zum Geburtstag geschenkt hat. Am Montag hat er nun noch einen draufgelegt und verkündet, dass er seinem 5 Monate alten Sohn Kreatin verabreicht.

«Wir entscheiden uns dafür, Noah in seinen Brei eine angepasste Menge Kreatin zu geben»

Dazu veröffentlichte der 29-Jährige eine Instagram-Story, in der er einem Fan antwortete. Der Teenager fragte ihn, ob es mit 15 Jahren unbedenklich sei, Kreatin zu nehmen: «Wir entscheiden uns sogar gerade dafür, Noah in seinen Brei eine angepasste Menge Kreatin zu geben.» Dazu hätten sie eine passende Menge entwickeln lassen, um sie ihrem Baby zu verabreichen. «Man muss nur logisch nachdenken: Kreatin ist nicht nur gut für die Muskulatur, sondern auch für das Gehirn.» Dazu zeigte Wolf einen Screenshot einer Studie, die zeigen soll, dass Kreatin für Kinder nur wenige Risiken hat.

Schreenshot von Instagram-Story von Christian Wolf. Bild: instagram/christianwolf

Studien raten von Kreatin für Kinder ab

Kreatin ist eine Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindung, die im Körper in Leber und Niere gebildet wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei jeder Bewegung. Die Muskeln benötigen Energie – und die erhalten sie von den Kreatin-Molekülen. Dabei ist Kreatin besonders für solche Bewegungen wichtig, bei denen in kurzer Zeit viel Kraft aufgebracht wird.

Während es tatsächlich (sehr wenige) Studien zu Kreatin bei Kindern gibt, steht selbst in diesen, dass eine zusätzliche Verabreichung von Kreatin an Babys nicht nötig ist. So enthält Muttermilch laut einer Studie zu Kreatin-Ergänzungsmitteln eine «erhebliche Konzentrationen von Kreatin». In der Schwangerschaft kann eine Supplementierung von der Schwangeren jedoch mit der zuständigen Ärztin oder dem zuständigen Arzt besprochen werden.

Wie auch mehrere Ratgeber und Shops online schreiben, sollte Kreatin nicht vor dem 18. Lebensjahr eingenommen werden. Zudem sollten Kinder und Jugendliche laut der Verbraucherzentrale ganz auf die Einnahme verzichten, da Auswirkungen auf den körpereigenen Hormonhaushalt nicht ausgeschlossen werden können. Wie die Verbraucherzentrale weiter schreibt, kann der Verzehr von Keratin über lange Zeit dazu führen, dass der Körper die Bildung dieses Stoffes senkt. Zudem könne der Körper Kreatin selbst aufbauen und man müsse es nicht extra über Lebensmittel oder Pillen zugeführt bekommen. Swiss Sports Nutrition empfiehlt, dass Kreatin nur in Absprache eines Sportarztes eingenommen werden soll.

«Kinder sind keine Versuchskaninchen»

Dass Kreatin für das Baby unnötig ist, scheinen auch die Followerinnen und Follower von Christian Wolf zu finden. Seit der Influencer online über die Ernährung seines Sohnes gesprochen hat, hagelt es nämlich Kritik. «Ist das schon ein Fall für das Jugendamt?», fragt ein Userin auf TikTok, während eine Stillzeit-Beraterin auf der Plattform meint: «Es gibt keine Evidenz basierenden Studien, die zeigen, was Nahrungsergänzungsmittel mit Kindern machen. Gibt es das nicht, dann probiert man das nicht an seinen Kindern aus. Kinder sind keine Versuchskaninchen.»

Die ganze Kritik scheint Christian Wolf aber nicht zu interessieren. Der Influencer veröffentlichte als Antwort auf den Shitstorm ein Statement in einem Video und meinte: «Wir haben mit einem der besten Ernährungswissenschaftler Deutschland etwas entwickeln lassen, um unseren Sohn nicht nur mit den notwendigen Sachen zu versorgen, sondern auch mit den optimalen.» Dazu meinte er, dass das ja das Schöne sei am Eltern sein, dass jeder selber entscheiden kann, was er will und sie sich nun halt dazu entschieden hätten, das Optimale für ihren Sohn zu machen.

Video: watson/instagram/christianwolf

Es scheint also so, als würde Christian Wolf und die Mutter von Noah nicht damit aufhören, ihrem Kind Kreatin zu geben.

Ob ihr Baby dann irgendwann so aussieht?

KI generiertes Bild eines Babys mit Muckis. Bild: chatgpt

Vielleicht ist es aber auch nur Ragebaiting?!

Video: watson/nico bernasconi

