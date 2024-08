Diese Fitness-Influencerin ist im Olympia-Fieber – ihre Videos gehen viral

Bist du auch im Olympia-Fieber? Welche Disziplin machst du zuhause nach? Und wie? Schreib es uns in die Kommentare!

Die Waliserin, die selbst sehr sportlich ist, hat in zwei Videos auf Social Media mehrere olympische Disziplinen parodiert, darunter etwa Rugby, Kanufahren, Springreiten oder Stabhochsprung. Sie nutzte dazu Haushaltsgegenstände wie Pfannenwender, einen Wischmopp oder einen Wäschekorb. Zu den Videos schrieb das Fitness-Model (frei übersetzt): «So sieht es aus, nachdem du einen Tag lang die Olympischen Spiele geschaut hast.» Sie spielt damit darauf an, wie schnell einem die Spiele auch als Fernsehzuschauer packen können.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris begeistern Sportfans weltweit und bannen ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Manche scheinen dabei regelrecht von einem «Olympia-Fieber» gepackt zu werden, wie etwa die britische Fitness-Influencerin Georgia Rose aus Wales. Diese hat nämlich kurzerhand ihr eigenes Mini-Olympia bei sich zuhause ausgerichtet. So sah das aus:

Wunderbare Bilder der technischen Kür der Team-Konkurrenz an den Olympischen Spielen von Paris 2024.

