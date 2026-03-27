Anne-Sophie Pic verlässt das Beau-Rivage Palace und die Schweiz. Keystone

Spitzenköchin Anne-Sophie Pic verlässt Schweizer Restaurant

Anne-Sophie Pic, eine der bekanntesten Figuren der Spitzengastronomie und Inhaberin mehrerer Restaurants, die teilweise mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind, ist seit 15 Jahren im Beau-Rivage Palace tätig. Nun hat sie beschlossen, Lausanne zu verlassen. Es ist ihr nie gelungen, im Beau-Rivage Palace einen dritten Stern zu erhalten.

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Sie hängt ihre Kochschürze an den Nagel – eine Nachricht, die in der Gastronomieszene wie eine Bombe einschlägt. Nach Informationen von GaultMillau wird das Restaurant Anne-Sophie Pic (18/20, zwei Sterne) am 31. Dezember nach 17 Jahren im Beau-Rivage Palace seinen letzten Service haben.

Die mit mehreren Michelin-Sternen ausgezeichnete Köchin, eine der prägenden Persönlichkeiten der internationalen Gastronomie, wird Lausanne nach Ablauf ihres Vertrags verlassen – ohne den dritten Stern erhalten zu haben, den sie sich für ihr Restaurant in der Schweiz so sehr gewünscht hatte.

Häufige Wechsel in der Küchenleitung

Es gab auch Anzeichen dafür, dass das Restaurant der französischen Küchenchefin nicht in Bestform war. Urs Heller, Geschäftsführer von GaultMillau, erklärt:

«Weder Michelin noch GaultMillau haben dem Restaurant Pic die Höchstnote verliehen. Aus Sicht von GaultMillau liegt das nicht an mangelnder Qualität, sondern an den häufigen Wechseln in der Küchenleitung in Lausanne. Jordan Theurillat, der heute Anne-Sophie Pic vor Ort vertritt, leistet seinerseits hervorragende Arbeit.»

Ein Aufbruch in neue Gefilde

Wie das kulinarische Magazin betont, bedeutet der Weggang von Anne-Sophie Pic für Lausanne das Ende einer historischen Ära – es war ihr erstes Restaurant ausserhalb ihrer Heimatstadt Valence.

Nach Jahren, in denen sie die Welt bereist hat, scheint die Küchenchefin nun ihre Strategie neu auszurichten und einen anderen Kurs einzuschlagen. Nach Stationen in Megève, Singapur, London und zuletzt im «Dame de Pic» in Paris häufen sich die Schliessungen, während ihr Blick entschlossen nach Asien gerichtet ist – mit neuen strategischen Eröffnungen in China und Japan. (svp)