Kronenhalle-Küchenchef tritt nach 35 Jahren ab – er stand wegen SRF Dok in der Kritik

Peter Schärer arbeitete 35 Jahre lang im Zürcher Traditionslokal Kronenhalle, 26 Jahre als Küchenchef. Nun geht er in Pension. Das berichtet das Gourmetmagazin GaultMillau. Sein Souschef Rino Ricci übernimmt als Chef de Cuisine.

Bekannt ist Schärer aus der SRF-Dokumentation «Inside Kronenhalle». Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Zürcher Kronenhalle wurde er 2024 in drei Sendungen von SRF Dok porträtiert. Nach der Ausstrahlung stand der Küchenchef in der Kritik, da er auch vor der Kamera seinen Emotionen freien Lauf liess. «Das ist ein Tubel! Das reicht grad mal einen Tag», ärgerte er sich etwa über einen Angestellten, dem bei einer Bestellung ein Fehler unterlaufen war.

Daraufhin wehrte sich Scherer gegen die Kritik. «Von meinen drei Souschefs arbeitet jener, der am wenigsten lang hier ist, seit 23 Jahren mit mir zusammen. Mein Führungsstil scheint also zu funktionieren», sagte er in einem Interview mit GaultMillau.

Die Stabübergabe sei schon länger geplant gewesen. Mit der Bekanntmachung habe man jedoch abgewartet, da Schärer diese Woche von Bundesrat Guy Parmelin mit der Auszeichnung Mérite Culinaire Suisse geehrt wurde, heisst es aus der Kronenhalle. (hkl)