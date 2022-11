Endlich mal feines Knabberzeugs während den WM-Spielen? Hier lang ...

Double Dipping – ein kleiner Knigge:

Double dipping (= doppelt tunken) bedeutet, einen bereits angebissenen Tortilla-Chip nochmals in den Dip zu tunken. Gewisse Salsas sind eher wässrig und gewisse Chips eher grosszügig dimensioniert, weshalb zweimal tunken natürlich wäre.

Nun, in der Vor-Covid-Ära galt die folgende Regel:

– Im engsten Familienkreis (oder zu zweit mit dem Schätzli) ist Double Dipping erlaubt.

– Ansonsten (beim Firmenapéro, beim Fussball Gucken mit Freunden etc.) gilt es als unhöflich und ist zu unterlassen.

Und seit Corona sollte man's wohl eh sein lassen. Just to be on the safe side.