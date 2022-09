Salz für den Gläserrand (fakultativ)

6 cl Tequila

2 cl Cointreau

3 cl Limettensaft

mexikanisches Bier

Limette zum Garnieren

Bei Bedarf einen Salzrand am Bierglas machen. Mit Eiswürfeln füllen.

Tequila, Cointreau und Limettensaft in ein mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Bierglas abseihen. Vorsichtig mit Bier auffüllen. Mit einer Limettenscheibe garnieren.