Was passiert, wenn ein Modefotograf Trucks ablichtet

Mehr «Leben»

Jene riesigen US-Lastwagen, chromglänzende Ikonen der amerikanischen Arbeiterklasse? Ja, kennt man. Denn Fotos davon gibt es wie Sand am Meer.

Und öfter als nicht sind auf besagten Fotos um die Trucks noch verführerische junge Damen – in verschiedenen Stadien der Entkleidung – drapiert. Ja, auch das kennt man. So weit, so trashy.

Aber was wäre, wenn man einem Modefotografen den Auftrag geben würde, jene Ikonen der amerikanischen Arbeiterklasse zu fotografieren? Jemand, dessen Beruf es ist, seine Motive auf möglichst ästhetische Weise und im besten Licht zu präsentieren?

Gestatten – Roger Snider, von Haus aus Modefotograf, der vor etwa 15 Jahren nebenberuflich begann, Fotos von aufgemotzten Sattelschleppern zu machen – zuerst in Japan, später in den USA. Seine Arbeit erregte die Aufmerksamkeit des «National Geographic Magazine», was schliesslich zu einem Fotoprojekt führte, das seit 2005 läuft. Sehr geehrte Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen: Rigs On Location.

Der Fotograf und sein Sujet:

(obi)