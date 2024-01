Behördliche Spassbremsen verbieten lustige Highway-Schilder. Hier einige der besten

Fertig Flachwitz! In den USA dürfen Autobahnwarnhinweise künftig weder Wortspiele noch Humor enthalten. Schade.

Es ist so weit: Die US-Behörde für Fernverkehrsstrassen Federal Highway Administration ist das Lachen vergangen. In den neusten veröffentlichten Richtlinien für Verkehrssicherheitsinformationen auf Autobahnen gilt: «Warnschilder sollten eine Sprache vermeiden, die popkulturelle Anspielungen oder Humor verwendet.»

Ihr wisst schon – Sachen wie das hier:

Bild: new jersey department of transportation

Verdammt. So eine Regierungsbehörde kann einem wirklich auch noch den allerletzten Spass verbieten! Nicht einmal über einen ungelenken Flachwitz schmunzeln, während man im Stau hockt, darf man.

Bild: new jersey department of transportation

Der Grund: Offenbar sollen derartige Warnbotschaften ablenkend wirken. Vielmehr würden witzige Informationstafeln nicht, wie eigentlich beabsichtigt, zu grösserer Sicherheit auf den Autobahnen beitragen, sondern gar das Unfallrisiko erhöhen, da viele Autofahrer offenbar ihr Handy zücken, um einen Schnappschuss beim Vorbeifahren zu machen.

Dieser Behauptung steht eine Studie des Verkehrsministeriums von Virginia aus dem Jahr 2020 gegenüber, die offenbar beweist, dass die witzigen Schilder im Vergleich zu konventionelleren (sprich: langweiligeren) Sicherheitsschildern die meiste kognitive Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In der Antwort der Bundesbehörde wird behauptet, dass genau dies das Problem ist. Solche Schilder seien oftmals verwirrend – vor allem für Menschen, welche die allfälligen Anspielungen nicht verstehen, was dazu führt, dass sie mehr Aufmerksamkeit vom Akt des Autofahrens abziehen.

Bild: Mississippi Department of Transportation

Sprich die Bundesbehörde denkt, du seist dumm.

Wie auch immer, dies ist auf Bundesebene eine beschlossene Sache, wie diverse Quellen bestätigen. Die jeweiligen Staaten haben zwei Jahre Zeit, um alle Änderungen der neuen Richtlinien umzusetzen – einschliesslich der Abschaffung der lustigen Warnhinweise, ... was nun Grund genug ist, um auf einige Klassiker zurückzublicken:

Bild: Utah Department of Transportation

Anschnallen!

Und: campiert wird in der Natur, nicht auf der linken Fahrspur!

Bild: Missouri Department of Transportation

Bild: Nevada Department of Transportation

Tja, das mit dem Blinker Verwenden, ...

Bild: Iowa Department of Transportation

Bild: Utah Department of Transportation

Bild: AP

... dazu hat's einige.

Bild: New Jersey Department of Transportation

Bild: New Jersey Department of Transportation

Bild: Pennsylvania Department of Transportation

Bild: new jersey department of transportation

Hier ein Warnschild am Valentinstag:

Bild: Nevada Department of Transportation

Und hier einer an Thanksgiving:

Bild: Ohio Department of Transportation

bild: Mississippi Department of Transportation

Du bist das Problem.

Bild: ohio Department of Transportation

Bild: New Jersey Department of Transportation

Bild: Mississippi Department of Transportation

Ach, ein Klassiker!

Bild: defensivedriving.org

Bild: Iowa Department of Transportation

Bonus:

Keine Autobahn-Informationstafeln, sondern Warnschilder aus aller Welt: Viel Spass!

Bild: Shutterstock

Bild: defensivedriving.org

Bild: shutterstock

Bild: Shutterstock

Bild: defensivedriving.org

Bild: parade

Bild: Shutterstock

Bild: defensivedriving.org

Bild: Shutterstock

Bild: defensivedriving.org

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Okay, okay, kein lustiges Schild per se, sondern ein erneuter Beweis dafür, dass alles, aber wirklich alles, durch das Hinzufügen von Googly Eyes verbessert werden kann.