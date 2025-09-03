klar16°
Zum 100. Lastwagen-Crash unter niedriger Brücke: Stadt schmeisst Party

Niedrige Brücke fordert ihr 100. Opfer – Stadt schmeisst Party

Bild: wlns.com
Zum 100. Mal ist ein Lastwagen unter der Eisenbahnunterführung von Lansing, Michigan stecken geblieben. Grund genug, dies mit einem Ortsfest zu feiern!
03.09.2025, 17:3903.09.2025, 17:39
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Mehr «Spass»

Es gibt einige davon an diversen Orten dieser Welt. Der Lokalbevölkerung wohlbekannt, erweisen sie sich für den nicht ortskundigen, unachtsamen Lenker eines Gefährts einer gewissen Höhe als nachteilig. Die Rede ist von niedrigen Brücken. Unerwartet niedrigen Brücken.

Und NUN: Der «Büchsenöffner» – die wohl berühmteste Eisenbahnbrücke des Webs

Auch schon mal eines dieser ebenso schmerzlichen wie peinlichen Videos gesehen von Lastwagen, die sich unter zu niedrige Brücken wagen, wobei das halbe Vehikel aufgeschnitten wird? Bestimmt. So eine gibt es etwa in Köln – im Volksmund liebevoll «Idiotenbrücke» genannt. Oder der «Büchsenöffner» von Durham in North Carolina, USA. Letztere hat gar ihre eigene Website – 11foot8.com (11 Fuss 8 Inches – 3 Meter 55 Zentimeter – so die Unterführungshöhe). Denn obwohl die Warnschilder im Laufe der Jahre fortlaufend aktualisiert und verbessert wurden – einschliesslich einer Höhenerkennung in Verbindung mit Ampelschaltung –, fordert jene Eisenbahnbrücke weiterhin ihre Opfer.

Aber keine ist so, naja, charmant wie «Big Penny», eine 12 Fuss (3,65 Meter) hohe Brücke in Lansing, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Michigan, die kürzlich ihr 100. Opfer seit 2004 forderte.

Penny the Truck Eating Bridge – courtesy of the non-profit organisation STUPID Lansing. https://www.facebook.com/StupidLansing/
Bild: Stupid Lansing

Die Eisenbahnbrücke ist bei den Locals so beliebt, dass sie spontan eine Party veranstalteten, um diesen Meilenstein zu feiern, wie der örtliche Newsdient WLNS berichtet.

«Big Penny» ist unter den Lastwagen fressenden Brücken dieser Welt insofern einzigartig, als sie ihre Absichten mit einem Satz Reisszähne und einem Paar Kulleraugen deutlich sichtbar macht.

Penny the Truck Eating Bridge – die Lastwagen fressende Brücke von Lansing, Michigan. https://www.wlns.com/news/lansing-non-profit-celebrates-big-penny-with-free-party-in-old-town/
Bild: wlns.com

Die Stadt Lansing hat diese Dekoration offiziell zugelassen – wohl in der Hoffnung, ein letztes Mal die Aufmerksamkeit jener Trucker auf sich zu ziehen, die zahlreiche Schilder und Blinklichter übersehen haben, die vor der geringen Höhe der Brücke warnen. Dies hat sich als vergeblich erwiesen. «Big Penny» forderte weniger als 12 Stunden nach der Installation des neuen Gesichts ein weiteres Opfer.

Jene Dekoration stammt von derselben Gruppe, die auch die «Big Penny»-Party organisiert hat – einer gemeinnützigen Organisation mit dem bezeichnenden Namen «STUPID Lansing»

Penny the Truck Eating Bridge – courtesy of the non-profit organisation STUPID Lansing. https://www.facebook.com/StupidLansing/
Bild: Stupid Lansing
Penny the Truck Eating Bridge – courtesy of the non-profit organisation STUPID Lansing. https://www.facebook.com/StupidLansing/
Bild: Stupid Lansing

... welche die Brücke schon seit Längerem als Trumpfkarte für den Bekanntheitsgrad der Stadt erkannt hat.

Big Penny the Truck Eating Bridge. Lansing, Michigan. https://www.instagram.com/deer_n_elk/
Bild: instagram

Zum 100. Lastwagen-Unfall organisierte man ein gemütliches Quartierfest mit einem «Big Penny»-Quiz und weiteren Gewinnspielen. Es gab themenbezogene Speisen und Drinks von der örtlichen Kleinbrauerei, und der ansässige Künstler Ryan Holmes schuf ein Gemälde von «Big Penny», das anschliessend für einen wohltätigen Zweck versteigert wurde. Und, hey, das Country-Musik-Duo Deer & Elk schrieb sogar eigens einen Song für die «Big Penny»-Party:

Was für ein Banger!Video: YouTube/Phonophore Records

Sogar die offizielle Facebook-Seite der Stadt Lansing machte mit und gab sich kurzzeitig ein neues Logo (das sich über das kürzlich gescheiterte Rebranding der Restaurantkette Cracker Barrel lustig macht):

Penny the Truck Eating Bridge – die Lastwagen fressende Brücke von Lansing, Michigan. https://www.wlns.com/news/lansing-non-profit-celebrates-big-penny-with-free-party-in-old-town/
Bild: wlns.com

Lansing hat etwas, das man als fehlerhafte Infrastruktur bezeichnen könnte, in einen Volkshelden verwandelt. Irgendwann wird die stetige Zahl von LKW-Unfällen wohl dazu führen, dass «Big Penny» abgerissen und neu gebaut werden muss, um mehr Durchfahrtshöhe zu bieten. Aber bis dahin freuen wir uns doch an der Rache an unachtsamen LKW-Lenkern, welche die Warnungen ignorieren und direkt in die zahnbewehrten Klauen fahren!

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Steibocktschingg
03.09.2025 18:42registriert Januar 2018
Ich hätte die Art Humor ja eher aus Grossbritannien erwartet, aber wenn mal was Positives aus den USA berichtet wird bin ich auch nicht traurig.
1075
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tschowanni
03.09.2025 18:15registriert Oktober 2015
100 Doofe die nicht lesen können, oder die Masse ihres Fahrzeugs nicht kennen. Wahrlich ein Grund eine Party zu schmeißen 🤣
749
Melden
Zum Kommentar
avatar
TheCatWhoEatsTheDog
03.09.2025 18:36registriert Dezember 2022
In meinem Wohnort gibt es eine Unterführung mit max 2.6m Höhe. Trotz 3-4 Warnschildern blieb im Schnitt jede Woche jemand hängen. Nun gibts eine elektronische Tafel, welche mit Sensoren ausgestattet ist und heftig zu blinken beginnt, wenn sich ein zu hohes Fahrzeug nähert. Das funktioniert gut!
374
Melden
Zum Kommentar
