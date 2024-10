Video: watson/michelle claus

Kinder betreuen und Haushalt machen – ein Vollzeitpapi packt aus

Ist doch sicher alles halb so wild: Bisschen Haushalt und mit den Kindern spielen. Ramon Schildknecht ist Vollzeitpapi und Hausmann. Wir haben ihn in unserem Fragenbot alles über seinen Alltag gefragt.

«Was machst du den ganzen Tag? Das ist doch sicher langweilig.»

In einer Welt, in der die klassischen Rollenbilder immer mehr hinterfragt werden, kommen viele neue Familienmodelle auf. Wir haben Ramon Schildknecht getroffen, der uns von seinem Alltag als Hausmann und Vollzeitpapi erzählt – Kinderbetreuung rund um die Uhr, kochen, putzen, Familienmanagement inklusive.

Neben all diesen Aufgaben engagiert sich Ramon ausserdem noch für andere Väter in Gremien und hat mit einem Kollegen den Vater-Kind-Treff in Horgen aufgebaut. Er leitet zudem das Eltern-Kind-Turnen mit zwei Kolleginnen und engagiert sich im Vorstand des Familienvereins seiner Region.

Ist Kinderbetreuung Arbeit?

Auf seinem Linkedin-Profil betitelt Ramon seine Rolle scherzhaft als «Househould Manager & Children Director». Denn nur, weil man nicht angestellt ist, heisst das nicht, dass man nicht arbeitet. Im Fragenbot-Interview fällt auf, was wir alles als selbstverständlich hinnehmen. Erst wenn ein Mann die «für Mütter typischen» Aufgaben übernimmt, wird klar, was wir in der Gesellschaft alles als selbstverständlich verstehen.

Wie reagiert sein Umfeld auf seine untypische Rolle? Sollte seine Arbeit bezahlt werden? Bereut er seine Entscheidung, Vollzeitpapi zu sein? Das erklärt er dir im Fragenbot.

