Stimmt in diesem Fall nicht. «Pl@ntNet» und «PictureThis», die meiner Meinung nach beiden besten Apps, um Pflanzen zu bestimmen , sind kostenlos und werbefrei. «Pl@ntNet» wurde von vier Forschungseinrichtungen mit einem Botaniker-Netzwerk aus Frankreich entwickelt. Es erkennt ca. 20'000 Pflanzenarten. «PictureThis» liegt bei ca. 12'000 Arten, die umfangreich beschrieben werden, und hat zusätzlich ein Ratgebertool. Beispielsweise werden deine Pflanzenprobleme automatisch diagnostiziert und du bekommst Behandlungsvorschläge oder kannst online einen Experten fragen.

Was nichts kostet, ist nichts wert?

Mit den zusätzlichen Möglichkeiten und Informationen steigen auch die Nutzungsgebühren . Die meisten Apps bieten jedoch eine kostenlose Einstiegsvariante an. Bei Bedarf kannst du jederzeit eine umfangreichere Version auf dein Smartphone laden.

So geht es:

Auch unterwegs sind Bücher unpraktisch, um auf einer schönen Wanderung alle Pflanzen am Wegrand ausfindig zu machen.

Unbekannte Pflanzen mit Büchern zu bestimmen, dauert ewig und macht Mühe. Heute ist im Garten oder unterwegs immer eine Pflanzen-App zur Hand, die in wenigen Sekunden angibt, um welches Gewächs es sich handeln könnte. Doch wie zuverlässig sind Pflanzenbestimmuns-Apps? Und welche sind die besten?

