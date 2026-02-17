Die fünfte Staffel von "7 vs. Wild" wurde vielfach kritisiert. Bild: Amazon

«7 vs. Wild» Staffel 6 offiziell angekündigt – doch viele Fans sind verwirrt



«7 vs. Wild» geht weiter. Mit der fünften Staffel gab es bereits grosse Veränderungen, denn die Gründer um Fritz Meinecke zogen sich aus dem Projekt zurück. Für die jüngsten Episoden gab es deutliche Kritik. Umso überraschender ist die Ankündigung von Staffel sechs.

Imke Gerriets / watson.de

Im Jahr 2021 inmitten der Corona-Pandemie wurde die erste Staffel von «7 vs. Wild» auf Youtube veröffentlicht und landete einen Überraschungs-Hit. Streamer Fritz Meinecke war der Initiator und Mitgründer der Survival-Show.

Später wurde Amazon mit ins Boot geholt und ab da wurde die Kritik sowohl von den Fans als auch von den Beteiligten selbst lauter. Die fünfte Staffel lief bei dem Streamingdienst im Alleingang.

Fritz Meinecke und die Mitgründer Johannes Hovekamp sowie Maximilian Kovacs schieden aus dem Format vor und hinter den Kulissen aus. Mit den letzten Episoden gingen weitere Änderungen einher, die böse abgestraft wurden. Nun steht allerdings trotzdem fest, dass die Show verlängert wird.

«7 vs. Wild» wird trotz heftiger Kritik fortgesetzt

Auf dem offiziellen «7 vs. Wild»-Youtube-Kanal befindet sich jetzt die Ankündigung, dass es eine sechste Staffel geben wird. Der Clip zeigt einen Zusammenschnitt mit den Höhepunkten aus allen bisherigen Episoden. «5 Staffeln, Survival und Mut, 5 Staffeln, Gefahr und Leiden», heisst es in dem Video.

In diesem Trailer wird die 6. Staffel am Schluss offiziell angekündigt. Video: YouTube/7 vs. Wild

Schliesslich wird bestätigt: «Das Survival-Drama geht weiter. ‹7 vs. Wild› Staffel 6: Im Herbst 2026 bei Prime Video und im Anschluss auf Youtube.» Bereits die dritte und vierte Staffel von «7 vs. Wild» wurden bei Freevee, dem kostenlosen Dienst von Amazon, ausgestrahlt. Später wurden die Folgen bei Youtube veröffentlicht.

Dieses Konzept änderte sich allerdings bei der jüngsten Staffel, denn ab diesem Zeitpunkt konnte die Serie zunächst nur bei Amazon Prime gestreamt werden. Für das kostenlose Abrufen benötigten die Fans also ein Abo und mussten warten, bis die Folgen bei Youtube erschienen.

«7 vs. Wild»-Fans reagieren deutlich auf Fortsetzung

Während sich Amazon darüber «wahnsinnig» freut, dass die sechste Staffel von «7 vs. Wild» angekündigt werden kann, häufen sich die kritischen Kommentare unter dem Video. So lästert ein User, dass der Trailer «jetzt schon geiler» sei als die komplette fünfte Staffel.

Jemand anderes betont: «Hoffe, ihr habt aus euren Fehlern gelernt. Allein der Trailer hyped mehr als die komplette Ankündigung beim letzten Mal.»

Generell wundern sich viele, dass es überhaupt noch eine Staffel nach der vielfachen Kritik geben wird. So schreibt ein Zuschauer: «Crazy, dass das nicht abgesetzt wurde.» Auch wird betont: «Hätte ich nicht gedacht, dass noch eine Staffel nach der letzten kommt.»

Zudem schreibt ein Nutzer: «Vielleicht bin ich doch nicht raus. Aber wehe, es wird wieder eine Enttäuschung.» Mit Blick auf die Abrufzahlen bei Youtube zeigte sich zuletzt ein deutlicher Rückgang. Das Finale von Staffel fünf schauten dort lediglich 177'250 Menschen. Das Ende der vierten Staffel verfolgten hingegen mehr als 925'000 Personen auf Youtube.

Amazon freute sich allerdings über die hauseigenen Prime-Video-Charts, denn dort sei die Serie seit Start in den Top drei, meist auf Platz eins gewesen.

Amazon bezog bereits Stellung zu schwerem Vorwurf

Besondere Kritik wurde dem Cast zuteil. Auch Fritz Meineckes Ausstieg stiess vielen Fans der Show bitter auf. Kleinere Wunden wurden zudem in Staffel 5 verpixelt und nicht mehr gezeigt, worüber sich die «7 vs. Wild»-Fans von Staffel eins extrem wunderten.

Derweil geriet auch der Schnitt in die Kritik. Entscheidungen, die getroffen wurden, seien nicht nachvollziehbar gewesen. Es stand sogar der Vorwurf im Raum, dass die Produktion eingegriffen und den Stars der Show dabei geholfen hätte, zu einem geforderten Spot zu gelangen.

Damals dementierte die Produktionsfirma Calivision Network die Vorwürfe und sagte auf «Bild»-Anfrage: «Mehr Tipps, als die, die die Teilnehmer bereits hatten, hätten nichts gebracht. Weder die Zuschauer noch die Community wurden hier ‹verarscht›.»

Und weiter: «‹7 vs. Wild› ist zu 100 Prozent eine echte und reale Challenge in der echten Wildnis. Das war immer so und wird so bleiben.» Inwiefern die Verantwortlichen die vielfältige Kritik berücksichtigt haben, werden nun die neuen Folgen zeigen.