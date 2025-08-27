sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Grossbritannien

Briten modernisieren die berühmten roten Briefkästen

People walk past a Royal Mail letter box, in Westminster in London, Thursday, Jan. 25, 2024. Royal Mail could save millions by moving to three-day-a-week service. Ofcom are &#039;not credible&#039; in ...
Der altehrwürdige nationale Postdienst Royal Mail stellt in Grossbritannien 3'500 «Briefkästen der Zukunft» auf.Bild: AP

Briten modernisieren die berühmten roten Briefkästen

27.08.2025, 12:4127.08.2025, 12:41
Mehr «Leben»

Fortschritt und Digitalisierung – aber bitte nicht ohne Tradition: Der altehrwürdige nationale Postdienst Royal Mail stellt in Grossbritannien 3'500 «Briefkästen der Zukunft» auf, die fast so aussehen wie die Briefkästen der Vergangenheit.

Der grösste Unterschied: An den solarbetriebenen roten Säulen können – ähnlich wie an deutschen Packstationen – auch Pakete eingeworfen werden. Die sollten allerdings nicht grösser sein als ein Schuhkarton.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge ist die Neuerung die grösste Änderung an den Briefkästen in deren 175-jährigen Geschichte. Kundinnen und Kunden können zum Paketversand an den Briefkästen einen Code in einer entsprechenden App scannen, damit sich das grosse Fach öffnet. Der traditionelle Briefschlitz steht auch noch zur Verfügung.

Die grosse Paketrevolution sind die «Briefkästen der Zukunft» allerdings nicht. Moderne Paketstationen, auch im Kleinformat, sind seit Jahren in Grossbritannien in vielen Städten und von verschiedenen Anbietern zu finden. (sda/awp/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis
1 / 11
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis

Tom Phillips soll seine drei Kinder in die Wildnis Neuseelands gebracht und dort versteckt haben.
quelle: polizei neuseeland
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
Angriff auf watson-Journalisten in Lausanne – eine rote Linie ist überschritten
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Seite gewechselt: Serena Williams macht Werbung für Abnehmspritzen
Serena Williams ist Werbegesicht für das Unternehmen ihres Mannes und stiehlt damit ihrer Schwester die Show. Es gibt jedoch Gegenwind.
Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Meghan Trainor, Amy Schumer und nun auch Serena Williams. Die Tennis-Legende hat sich in die lange Liste von Prominenten eingereiht, die mit Abnehmspritzen Schlagzeilen machten.
Zur Story