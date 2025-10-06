bedeckt10°
DE | FR
burger
Leben
Immobilien

Spinnen und Stinkwanzen in der Wohnung: Diese Mittel helfen

Bildnummer: 52565264 Datum: 07.05.2008 Copyright: imago/Steffen Schellhorn Gr�ne Stinkwanze (Palomena prasina), Tiere; 2008, Deutschland,; , quer, Kbdig, Einzelbild, Makro, , Natur, Sachsen Anhalt, E ...
Wanzen suchen derzeit in Wohnungen Zuflucht.www.imago-images.de

Spinnen und Wanzen krabbeln jetzt in die Wohnungen – das kannst du tun

Es wird kühler und auch Insekten suchen sich warme Plätzchen. Das ist meist in den Wohnungen der Menschen. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du Spinnen oder Stinkwanzen fernhalten.
06.10.2025, 22:2006.10.2025, 22:20
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Plötzlich krabbelt es an den Wänden der Wohnung. Einmal gelüftet und schon tummeln sich die Insekten an der Decke. Mit den tieferen Temperaturen suchen auch sie einen angenehmen Rückzugsort. Es ist der Zeitpunkt, in dem man erkennt: Man ist nicht mehr allein zu Hause. Doch mit ein paar einfachen Tricks änderst du das wieder.

Spinnen

Zitterspinne, Pholcus phalangioides, Zitterspinne, Pholcus phalangioides, 20.12.2020, Copyright: xemerx Panthermedia29194655.jpg
Die Zitterspinne sucht gerne in Häusern Schutz, hilft aber auch bei der Bekämpfung anderer Insekten.Bild: imago

Eigentlich sind Spinnen in der Wohnung ein gutes Zeichen, weil sie zeigen, dass im Innern ein gutes Raumklima herrscht. Ausserdem helfen sie bei der Bekämpfung von Mücken und anderen Insekten. Dennoch haben viele Menschen panische Angst vor Spinnen, auch wenn sie in einem abgelegenen Winkel an der Decke sitzen.

Gerade für solche Personen hilft der einfache Ratschlag, eine Spinne mit einem Gefäss und einem Stück Papier einzufangen und nach draussen zu befördern, wenig. Doch es gibt weitere Methoden, Spinnen fernzuhalten.

Prävention kann in diesem Fall einiges bewirken. Gibt es in Hausnähe Spinnenparadiese wie Holz- oder Steinhaufen, hat man auch häufiger achtbeinigen Besuch. Folglich sollten Holzscheite oder Steine beseitigt respektive verlegt werden, damit die Spinnen darin nicht so leicht ins Haus wechseln können. Die Tiere können sich zudem sehr gut durch Ritzen und Spalten zwängen, weshalb Tür- und Fensterdichtungen wirklich dicht sein sollten. Auch Fliegengitter helfen, sie müssen aber ebenfalls dicht sein.

Mit Düften kannst du Spinnen ebenfalls natürlich bekämpfen. So hat beispielsweise eine Studie aus dem Jahr 2017 gezeigt, dass die Achtbeiner Kastanien und Minzöl meiden. Sie können folglich auch beim Fernhalten helfen. Zitronenöl hingegen half gar nichts. Dafür schwören einige auf getrockneten Lavendel als Hausmittel, belegt ist die Wirkung jedoch nicht. Essig mit Wasser verdünnt gilt ebenfalls als beliebtes Mittel, das gegen allerlei Insekten hilft.

Die Lust am Überwintern in deiner Wohnung kannst du Spinnen auch nehmen, indem du regelmässig putzt und ihre Netze zerstörst. Irgendwann haben sie die Nase voll, ständig ein neues zu spannen, und suchen sich einen anderen Ort. Zudem beugt man mit dem Putzen auch anderen Insekten vor, die den Spinnen als Nahrung dienen.

Stinkwanzen

Mottled shieldbug, Rhaphigaster nebulosa, Imago, Mottled shieldbug, Rhaphigaster nebulosa, they prefer warm deciduous forests, parks and gardens. Rhaphigaster nebulosa can reach a length of 16 millime ...
Wanzenarten gibt es viele, etwa die graue Gartenwanze.Bild: www.imago-images.de

Im Herbst suchen nicht nur Spinnen Zuflucht in Wohnungen, sondern auch Stinkwanzen. Beim falschen Umgang mit ihnen kann es unangenehm werden, denn ihr Schutzmechanismus besteht aus einem Sekret mit einem sehr unangenehmen Geruch.

Umso vorsichtiger sollte man deshalb mit den Wanzen umgehen. Auch bei ihnen gilt: Vorbeugung ist am einfachsten. Fliegenschutzgitter und dichte Türen und Fenster helfen auch hier. Stinkwanzen werden zudem von Licht angezogen, weshalb es aus sein sollte, falls du lüftest und es draussen dunkel ist.

Generell mögen Wanzen laut Peta die Nähe von warmen Geräten und Heizungen, weshalb sie dich wohl auch öfter mal bei einer Lampe überraschen.

Wer auch Wanzen nicht mit einem Glas und einem Blatt Papier nach draussen bringen möchte, kann zu ähnlichen Mitteln wie bei Spinnen greifen. Vielfach wird dazu geraten, Essig mit Wasser und etwas Spülmittel zu mischen und diesen Mix an den Stellen aufzutragen, wo die Wanzen gerne überwintern – etwa Fenster- und Türrahmen. Weiter soll auch Niemöl helfen, da die Wanzen dieses nicht mögen.

Vom Staubsauger wird bei der Bekämpfung von Insekten in der Wohnung abgeraten. Das bedeutet für die Tiere nämlich einen qualvollen Tod. Bei Wanzen kann zudem ein unangenehmer Duft entstehen, der sich dann später in der ganzen Wohnung verteilt.

Das könnte dich auch interessieren:

Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gefrässige Spinnen
1 / 22
Gefrässige Spinnen
Spinnen gehören zu den wichtigsten Fressfeinden der Insekten. Bild: Eine Springspinne verlustiert sich an einer Fliege.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie ich meine Spinnenphobie mit Hypnose bekämpft habe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Medizin-Nobelpreis 2025: Das bedeutet periphere Immuntoleranz
Woher weiss das Immunsystem, was es angreifen soll? Die diesjährigen Nobelpreisträger haben ein Grundprinzip des Immunsystems entdeckt und könnten damit Therapien revolutionieren.
Der diesjährige Nobelpreis für Physiologie oder Medizin wurde an Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi verliehen: «für ihre Entdeckungen zur peripheren Immuntoleranz». Aber was bedeutet periphere Immuntoleranz und warum ist sie für den Körper so wichtig?
Zur Story