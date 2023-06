Wie schnell löst du einen Rubik's Cube ?

Rubik's Cube ist bei mir eher eine Meditations-Technik: Ich brauche über 10 Minuten. Speedcubing mach ich nicht. Aber ich bin schnell: Zwischen 5 und 10 Minuten reichen mir. Minuten? Hallo? Maximal eine Minute! Wer mehr als 9 Sekunden für einen Rubik's Cube aufwendet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich habe die volle Kontrolle. Also, es ist so: Ich habe noch nie so ein Ding geschafft. Und das ist auch ok so. Obwohl ich echt Respekt habe vor Max Park!