Tiktok-User sprechen über «Winter Boots» und Taylor Swift – was das mit Trump zu tun hat

Nathalie Trappe / watson.de

US-Präsident Donald Trump ist erst wenige Tage im Amt und doch hat er bereits Vieles wahr gemacht, das er im Voraus angekündigt hatte. Anhand der im Wahlkampf versprochenen «grössten Abschiebeaktion der Geschichte» scheint Trump jedenfalls direkt ein Exempel statuieren zu wollen.

Eines der ersten Gesetze nach seiner Amtseinführung erweiterte die Kompetenzen der Migrationsbehörde und des FBI. Migrantinnen und Migranten dürfen damit auf Verdacht und ohne Haftbefehl festgenommen werden. Wer jemals die Südgrenze zu Mexiko abseits der Übergänge überquerte, wird zudem ab sofort als kriminell angesehen.

Für viele Menschen mit Migrationshintergrund gleicht das Leben, seit Donald Trump zum zweiten Mal im Amt ist, entsprechend einem Fiebertraum. Viele verstecken sich, Kinder gehen mitunter nicht mehr zur Schule. Auch auf TikTok trauen sich die Menschen mittlerweile gar nicht mehr, offen über das Thema zu sprechen.

Aus diesem Grund hat sich nun ein Trend etabliert, der auf den ersten Blick absolut harmlos wirkt. Unter dem Stichwort «Winter Boots» reden Userinnen und User über die Vorzüge von besonders praktischen Stiefeln für die kalten Tage.

«Cute Winter Boots»

Was zunächst nach unverfänglichem TikTok-Gelaber klingt, hat allerdings einen bitteren Beigeschmack. Denn während im Hintergrund eine Stimme über «cute winter boots» schwadroniert, sind im Bild Ratschläge für Migrantinnen und Migranten in Amerika unter Trump zu sehen.

«Winter Boots» haben sich als Code etabliert, um der Zensur sensibler oder politischer Inhalte zu entgehen. «Jetzt, wo es kalt wird, sollte jeder vorbereitet sein», erklärt etwa eine Userin mit einer gewissen Doppeldeutigkeit.

Auf selbst geschriebenen Zetteln zeigen die Menschen auf TikTok ihre wahren Botschaften. Konkret geht es darin um die Abschiebepläne der US-Republikaner und Massnahmen, sich als Person mit Migrationshintergrund davor zu schützen. Oft geht es um den «Schutz vor Schnee», in Anspielung auf die US-amerikanische Einwanderungsbehörde, die Stiefel sind als Metapher für den Widerstand zu verstehen.

Taylor Swift als Keyword zu Abschiebedebatte

Die sogenannte Algospeak wird immer populärer, da vor allem auf TikTok politische Inhalte zensiert werden. Häufig filmen sich Frauen etwa beim Schminken und reden dabei über Politik, um den Algorithmus auszutricksen.

An einigen Stellen werden auch offen politische Themen thematisiert, aber nur Lifestyle-Hashtags wie #winterboots genutzt. Userinnen und User nutzen neben dem Winterboots-Trend aktuell zusätzliche Keywords aus der Popkultur, wie etwa «Taylor Swift» oder auch «Superbowl», um mehr Reichweite für ihre Beiträge zu kreieren.

Mittlerweile finden sich auch einige deutschsprachige Videos unter dem Hashtag «Winterboots». Zum einen wird darin darüber geredet, dass «die Stiefel» in den USA gerade total im Trend lägen. Weiter führen die Userinnen und User an, dass man sich auch in Deutschland in diesem Winter «vor Eis und Schnee in Acht nehmen sollte». Diese Anspielungen dürften sich klar auf rechte und konservative Parteien bei der Bundestagswahl beziehen.